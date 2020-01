Kina sot rishikoi përpjekjet për të zvogëluar përhapjen e coronavirusit, i cili ka vrarë deri më tani 56 njerëz.

Ndalja e linjave të autobusëve në distanca të gjata, mbyllja e shkollave, ndalimi i shitjeve të kafshëve të egra – janë përfshirë në një plan të gjerë qeveritar për të shënuar fillimin e një plani për të ndaluar përhapjen e coronavirusit që u shfaq për herë të parë në qytetin kinez, Wuhan.

Shteti madje po dërgon mesazhe motivuese përmes altoparlantëve në qytet në epiqendrën e shpërthimit.

Në Wuhan, një zë femre thërriste: “Mos besoni në thashethemet. Mos përhapni thashethemet”.

“Nëse ndiheni mirë, shkoni në spital me kohë. Wuhan është një qytet që guxon të përballet me vështirësi dhe do t’i tejkalojë ato”.

Ndalimet e udhëtimit

Katër qytete – përfshirë Pekinin, Shanghain dhe provincën lindore të Shandong – njoftuan ndalime për autobusë në distanca të gjata, një veprim që do të prekë miliona njerëz që udhëtojnë gjatë festës së Vitit të Ri Kinez.

Festimi më i rëndësishëm i Kinës ka qenë i anuluar për të paktën 56 milionë njerëz pasi autoritetet zgjeruan ndalimet e udhëtimit nëpër provincën qendrore të Hubei për të ndalur përhapjen e virusit.

Mbylljen e shkollave

Autoriteti arsimor i Pekinit tha që fillimi i semestrit të pranverës ishte shtyrë deri në njoftimin e mëtejshëm për të gjitha nivelet e arsimit, nga kopshtet në universitete.

Shanghai njoftoi se shkollat ​​e mesme dhe fillore dhe kopshtet e fëmijëve do të mbeten të mbyllura deri më 17 shkurt.

Më shumë ilaçe dhe furnizime

Në Wuhan, 450 mjekë ushtarakë u vendosën për të ndihmuar në trajtimin e pacientëve në kryeqytetin Hubei, ku një treg ushqimesh deti dhe kafshësh të gjalla është identifikuar si qendra e shpërthimit.

Autoritetet në Wuhan po punojnë për të ndërtuar spitalin e dytë të improvizuar brenda dy javësh për të shtuar 1.300 shtretër të rinj.

Qyteti gjithashtu planifikon të transformojë 24 spitale të përgjithshëm për përdorim të përkohshëm për të përballuar numrin në rritje të pacientëve.

Në një konferencë për shtyp këtë mëngjes, zyrtarët thanë gjithashtu se po importonin kostume mbrojtëse nga vendet e tjera.

Ndalimi i shitjeve të kafshëve të egra

Kina njoftoi sot një ndalim të përkohshëm mbarëkombëtar për shitjen e jetës së egër në tregje, restorante dhe platformat e tregtisë elektronike.

Autoritetet lokale do të “forcojnë inspektimet dhe do të hetojnë dhe ndëshkojnë ashpër ata që gjenden në kundërshtim me dispozitat e këtij njoftimi”.

Asnjë kafshë e egër nuk mund të transportohet ose shitet në asnjë treg apo në internet, sipas tekstit të njoftimit në mediat shtetërore.

Ndalimi do të vazhdojë derisa ‘të hiqet situata epidemike në shkallë vendi’ me qëllim parandalimin e përhapjes së coronavirusit të ri dhe bllokimin e burimeve të mundshme të infeksionit dhe transmetimit.

Disa agjenci hapën gjithashtu një linjë telefonike, ku njerëzit mund të raportojnë shkelje. Agjencitë janë Administrata Shtetërore e Rregullimit të Tregut, Ministria e Agrikulturës Bujqësore dhe Rurale dhe Administrata Kombëtare e Pylltarisë.

Në një konferencë shtypi sot, Ministri i Shëndetësisë i Pekinit siguroi reporterë se autoritetet kanë bërë përpjekje për të ndaluar përhapjen e sëmundjes.

Ma Xiaowei tha: “Duket se aftësia e virusit për t’u përhapur po forcohet” dhe shtoi se administrata do të vazhdojë të frenojë lidhjet e transportit dhe të heqë mbledhjet e planifikuara publike.

Më shumë se 2,000 njerëz tani janë infektuar në të gjithë botën dhe 56 janë vrarë vetëm në Kinë, duke bërë që presidenti Xi Jinping të lëshojë dje një paralajmërim të paparë për një “situatë të rëndë”.

Megjithatë, një zyrtar i lartë shëndetësor Gao Fu tha që coronavirusi nuk ishte aq i fuqishëm sa shpërthimi i SARS që tronditi Kinën në vitin 2003, megjithëse po bëhet më ngjitëse.