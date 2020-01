Me 12 janar, Kosova do të luaj me Suedinë në ndeshjen miqësore që do të zhvillohet në Katar.

Trajneri Bernard Challandes, shumicën e lojtarëve i ka ftuar nga Superliga e Kosovës.

“Dardanët” kanë arritur tashmë në Doha dhe janë akomoduar në Hotel “The Westin”.

Hoteli gjendet në kryeqytetin e Katarit dhe është me pesë yje.

Një natë në këtë resort të madh kushton nga 150 dollarë deri në 3000 sipas hulumtimeve në “Booking.com”.

Më poshtë disa fotografi të resortit “The Westin” ku po qëndron Kombëtarja e Kosovës.