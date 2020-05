Federata e Futbollit të Spanjës ka bërë të ditur se La Liga do të rikthehet për të luajtur futboll, me ndeshje që do të zhvillohen çdo ditë në muajin qershor, derisa do të ketë më shumë pushim në korrik – duke përfshirë të hënën dhe të premten, e që do të vlejë edhe për La Liga 2.

Ndeshja në mes Sevillës dhe Real Betisit do të jetë ajo që konfirmon rikthimin e futbollit më 11 qershor, dhjetë ditë pasi klubet të kenë grumbulluar të gjithë lojtarët.

La Liga tashmë ka përpiluar kalendarin e ndeshjeve të mbetura, derisa skuadra do të ketë diferencën prej 71 orësh për të pushuar.

Për 32 ditë do të zhvillohen të gjitha ndeshje, derisa më 19 korrik do të përfundohet me edicionin 2019/20, kush shkon në Ligën e Kampionëve, në të Evropës dhe kush bije nga liga.

Marca ka publikuar orarin e të gjitha ndeshjeve të mbetura në La Liga:

JAVA 28

E ENJTE, 11 QERSHOR:

22:00 SEVILLA – BETIS

E PREMTE, 12 QERSHOR:

19:30 ATHLETIC – ATLÉTICO

21:30 GRANADA – GETAFE

E SHTUNE, 13 QERSHOR:

17:00 REAL SOCIEDAD – OSASUNA

19:30 ESPANYOL – ALAVÉS

22:00 VALENCIA – LEVANTE

E DIELE, 14 QERSHOR:

17:00 CELTA – VILLARREAL

19:30 LEGANÉS – VALLADOLID

22:00 REAL MADRID – EIBAR

E HËNE, 15 QERSHOR:

21:30 MALLORCA – BARCELONA

————————————————————————————–

JAVA 29

E MARTE, 16 QERSHOR:

19:30 OSASUNA – ATLÉTICO

19:30 ALAVÉS – REAL SOCIEDAD

21:30 LEVANTE – SEVILLA

21:30 GETAFE – ESPANYOL

E MËRKURE, 17 QERSHOR:

19:30 EIBAR – ATHLETIC

19:30 VALLADOLID – CELTA

21:30 BETIS – GRANADA

21:30 REAL MADRID – VALENCIA

E ENJTE, 18 QERSHOR:

19:30 BARCELONA – LEGANÉS

21:30 VILLARREAL – MALLORCA

————————————————————————————–

JAVA 30

E PREMTE, 19 QERSHOR:

21:30 ESPANYOL – LEVANTE

E SHTUNE, 20 QERSHOR:

17:00 REAL SOCIEDAD – REAL MADRID

19:30 CELTA – ALAVÉS

19:30 ATLÉTICO – VALLADOLID

22:00 VALENCIA – OSASUNA

22:00 GETAFE – EIBAR

E DIELE, 21 QERSHOR:

17:00 ATHLETIC – BETIS

19:30 GRANADA – VILLARREAL

22:00 SEVILLA – BARCELONA

E HËNE, 22 QERSHOR:

21:30 MALLORCA – LEGANÉS

————————————————————————————–

JAVA 31

E MARTE, 23 QERSHOR:

19:30 EIBAR – VALENCIA

19:30 ALAVÉS – OSASUNA

21:30 VALLADOLID – GETAFE

21:30 LEVANTE – ATLÉTICO

E MËRKURE, 24 QERSHOR:

19:30 REAL SOCIEDAD – CELTA

19:30 VILLARREAL – SEVILLA

21:30 BARCELONA – ATHLETIC

21:30 BETIS – ESPANYOL

E ENJTE, 25 QERSHOR:

19:30 LEGANÉS – GRANADA

21:30 REAL MADRID – MALLORCA

————————————————————————————–

JAVA 32

E PREMTE, 26 QERSHOR:

21:30 ATLÉTICO – ALAVÉS

E SHTUNE, 27 QERSHOR:

17:00 CELTA – BARCELONA

19:30 LEVANTE – BETIS

22:00 SEVILLA – VALLADOLID

22:00 VILLARREAL – VALENCIA

E DIELE, 28 QERSHOR:

17:00 ATHLETIC – MALLORCA

19:30 ESPANYOL – REAL MADRID

22:00 GRANADA – EIBAR

22:00 GETAFE – REAL SOCIEDAD

E HËNE, 29 QERSHOR:

21:30 OSASUNA – LEGANÉS

————————————————————————————–

JAVA 33

E MARTE, 30 QERSHOR:

19:30 BARCELONA – ATLÉTICO

21:30 BETIS – VILLARREAL

21:30 VALLADOLID – LEVANTE

E MËRKURE, 1 KORRIK:

19:30 ALAVÉS – GRANADA

19:30 REAL SOCIEDAD – ESPANYOL

21:30 VALENCIA – ATHLETIC

21:30 REAL MADRID – GETAFE

E ENJTE, 2 KORRIK:

19:30 EIBAR – OSASUNA

19:30 MALLORCA – CELTA

21:30 LEGANÉS – SEVILLA

————————————————————————————–

JAVA 34

E PREMTE, 3 KORRIK:

21:30 VILLARREAL – BARCELONA

E SHTUNE, 4 KORRIK:

17:00 ATHLETIC – REAL MADRID

19:30 VALLADOLID – ALAVÉS

19:30 LEVANTE – REAL SOCIEDAD

22:00 GRANADA – VALENCIA

E DIELE, 5 KORRIK:

17:00 CELTA – BETIS

19:30 OSASUNA – GETAFE

19:30 ESPANYOL – LEGANÉS

22:00 ATLÉTICO – MALLORCA

E HËNE, 6 KORRIK:

21:30 SEVILLA – EIBAR

————————————————————————————–

JAVA 35

E MARTE, 7 KORRIK:

19:30 REAL SOCIEDAD – GRANADA

19:30 VALENCIA – VALLADOLID

21:30 REAL MADRID – ALAVÉS

E MËRKURE, 8 KORRIK:

19:30 CELTA – ATLÉTICO

19:30 GETAFE – VILLARREAL

21:30 BARCELONA – ESPANYOL

21:30 BETIS – OSASUNA

E ENJTE, 9 KORRIK:

19:30 ATHLETIC – SEVILLA

21:30 EIBAR – LEGANÉS

21:30 MALLORCA – LEVANTE

————————————————————————————–

JAVA 36

E PREMTE, 10 KORRIK:

21:30 GRANADA – REAL MADRID

E SHTUNE, 11 KORRIK:

17:00 ALAVÉS – GETAFE

19:30 VALLADOLID – BARCELONA

22:00 VILLARREAL – REAL SOCIEDAD

22:00 ATLÉTICO – BETIS

E DIELE, 12 KORRIK:

17:00 OSASUNA – CELTA

19:30 LEGANÉS – VALENCIA

19:30 ESPANYOL – EIBAR

22:00 LEVANTE – ATHLETIC

22:00 SEVILLA – MALLORCA

————————————————————————————–

JAVA 37

E MËRKURE, 15 KORRIK:

21:30 ATHLETIC – LEGANÉS

21:30 BARCELONA – OSASUNA

21:30 BETIS – ALAVÉS

21:30 CELTA – LEVANTE

21:30 EIBAR – VALLADOLID

21:30 GETAFE – ATLÉTICO

21:30 MALLORCA – GRANADA

21:30 REAL MADRID – VILLARREAL

21:30 REAL SOCIEDAD – SEVILLA

21:30 VALENCIA – ESPANYOL

————————————————————————————–

JAVA 38

E DIELE, 19 KORRIK:

21:30 ALAVÉS – BARCELONA

21:30 ATLÉTICO – REAL SOCIEDAD

21:30 ESPANYOL – CELTA

21:30 GRANADA – ATHLETIC

21:30 LEGANÉS – REAL MADRID

21:30 LEVANTE – GETAFE

21:30 OSASUNA – MALLORCA

21:30 SEVILLA – VALENCIA

21:30 VILLARREAL – EIBAR

21:30 VALLADOLID – BETIS.