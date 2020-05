Këngëtari Labinot Tahiri, ka shpërthyer ndaj sharjeve dhe fyerjeve që ia kanë bërë militantët e VV’së.

Ai përmes një ‘videoselfie’, i ka çuar selam Albin Kurtit dhe militantëve të VV’së të cilët e kanë kërcënuar dhe sharë në Facebook.

“Merrni kallashët e bombat hajdeni te shpija ju pres se nuk jua kam friken se ju jeni këlysh. Albin veç sa të takoi kom me t’i thanë do sene në fytyre”, ka thënë Labi.

Ndërsa edhe sot me herët ai ka shpërthyer me fjalor të papërshtatshëm ndaj këtyre ofendimeve që po i behën në Facebook.

Këngëtari Labinot Tahiri ka përdorur fjalë fyese dhe ofendime rreth komenteve që bërë më herët për thirrjen e një protestë nëse nuk anulohet masa për anulimin e dasmave të këtij viti.

Ai tha se edhe nëse sot e lë muzikën mund të jetojë edhe 20 vjet, por ai këtë e tha për familjet që nuk kanë të ardhura tjera, këtë vend dhe padrejtësitë që po bëhen.

”Më dhimbset ky vend dhe padrejtësit që i bahen se këtu i forti i qel fabrikat e dyqanet e mëdhaja se japin lekë siç kanë dhënë disa per vota te partive. Ju lus mos hyni lakna me mua se jam ai njeri ku dera ime trokitet 24 orë për me ja thy akullin familjes qoft për të sëmurë e qoftë për me ja siguru bukën e gojës, e mos u lutni per mu me cof”, ka shkruar Tahiri.