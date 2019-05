Ministri i Infrastrukturës, njëherësh nënkryetar i AAK-së, Pal Lekaj mungesën e Edi Ramës në përurimin e Autostradës “Arbën Xhaferi” e ka konsideruar si veprim jo të mirë të Kryeministrit të Shqipërisë.

Lekaj, në “Debat Plus” me Ermal Pandurin në RTV Dukagjini, ka thënë se Haradinaj në përurimin e Autostradës “Arbën Xhaferi” ka ftuar të gjithë homologët nga rajoni, sepse kjo udhë u shërben edhe këtyre vendeve.

“Nuk e di pse Edi Rama nuk ka ardhur në këtë përurim përkundër faktit që ai ka konfirmuar pjesëmarrjen në ceremoni. Le të mbetet në ndërgjegjen e tij mospjesëmarrja në këtë ngjarje”, tha ai.

Debat Plus me Ermal Pandurin – AUTOSTRADAT – 29.05.2019 LEKAJ FLET PËR PROJEKTET MILIONËSHE TË QEVERISË SË KOSOVËS Pal Lekaj – Ministër i Infrastrukturës

Lekaj ka thënë se pavarësisht që Rama mund të ketë mendime të ndryshme nga Haradinaj për Kosovën, ai është dashur të jetë prezentë në përurimin e rrugës.

“Pse të mos i gëzohemi një autostrade që me të vërtet i shërben të gjithë rajonit. Kryeministri Rama është dashur që të jetë së bashku me pjesën tjetër shqiptare nga Kosova dhe rajoni, sepse prania e tij do ta kishte bërë më madhështore ceremoninë, por le të mbetet në ndërgjegjen e tij”, tha ndër të tjera Pal Lekaj.