BMW është duke ridimensionuar logon e saj me një dizajn më minimalist.

Bazat e emblemit të prodhuesit të automjeteve mbeten të njëjta, me qendrën që ende ruajnë ngjyrat blu dhe të bardha të shtetit bavarez nga e cila ka origjinën e kompanisë.

Por rrethi i zi i jashtëm po zëvendësohet me hapësirë ​​boshe, që do të thotë se ngjyra e veturës do të mbushë hendekunm.

Lajmi vjen pasi gjiganti i makinave gjermane lançoi një makinë të re ekzekutive elektrike.