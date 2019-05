Barcelona udhëton te Liverpooli të martën mbrëma për ta zhvilluar ndeshjen kthyese gjysmëfinale në Ligën e Kampionëve dhe Luis Suarez i ka këshilluar bashkëlojtarët e tij të kenë kujdes.

Liverpoolit do t’i duhet të bëjë ndaj Barcelonës, pa dyshen e sulmit Roberto Firmino dhe Mohamed Salah, ndërsa në dyshim tani është edhe Virgil Van Dijk.

Por, ish-lojtari i Liverpoolit, Suarez ka paralajmëruar bashkëlojtarët e tij te Barcelona që mos të nënvlerësojnë sulmuesit e tjerë të klubit anglez, pasi aty nuk janë vetëm Salah dhe Firmino.

Suarez luajti së bashku me Daniel Sturridge në sezonin 2013-14 me dyshen që shënuan secili mbi 20 gola këtë sezon, ndërsa Xherdan Shaqiri asistoi tek goli i fitores nga Divock Origi të dielën dhe uruguaiani thotë se këtë tre janë lojtarë me kualitet.