Pak kohë më parë u bë publik lajmi se Madonna është në një romancë me 25-vjeçarin Ahlamalik Williams.

Këngëtarja 61-vjeçare madje postoi në llogarinë e saj në Instagram foto nga festa e Vitit të Ri me balerinin 25-vjeçar. Ata ndodhen me pushime në Maldive, e bashkë me ta edhe fëmijët e saj.

Në diçiturën e fotos ajo shkruan se po kalon pushime argëtuese.