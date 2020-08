Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, në një intervistë për MKD njoftoi se gjatë stinës së vjeshtës, kur edhe pritet të ketë një hov më të madh të virusit korona sistemi i shëndetësisë po përgatitet për skenarë të rëndë, duke shpresuar se qytetarët do të jenë të vetëdijshëm dhe do t`u përmbahen masave preventive.

Ai shton se së shpejti do të promovohet plani për restrikcione shtesë në rajonet ku ka shumë pacientë me Covid-19 dhe ku rreziku është më i lartë. Sipas tij kthimi i orës policore, mbyllja e shkollave, mbyllja e objekteve gastronomike si dhe ndalimi i grumbullimeve, janë disa nga masat që mund të merren.

“Kemi plan për kufizime plotësuese në pajtim me disa masa, do ta promovojmë së shpejti. Kjo do të thotë kufizime shtesë në rajonet ku ka paraqitje të një numri të madh të pacientëve ose është rrezik potencial, në opsion si një nga masat është edhe kthimi i orës policore, mbyllja e shkollave dhe objekteve hotelerike dhe ndalesa e tubimeve”..

Sipas tij, skenar më i keq do të thotë numër më i madh i pacientëve edhe nga gripi sezonal, të cilët mund t’i okupojnë repartet e njëjta në të cilat tani qëndrojnë të hospitalizuar pacientët me Covid. Në atë kontekst është edhe përgatitja e 16 qendrave Covid dhe spitaleve montuese, të cilat duhet të fillojnë me punë në vjeshtë.

“Klinikat dhe spitalet kanë plan që ekspertët e tyre t’i menaxhojnë ato spitale mobile, ndërsa qëllimi është Covid-pacientët fizik tërësisht të ndahen nga të tjerët. Mendoj se ky është një sistem i shkëlqyer. Me atë plan që e kanë kryer me plotësimin e numrit të infektologëve, me mjekë specialistë të mjekësisë interne, mundësia t’i rekrutojmë këto mjekë edhe nga shëndetësia primare, të mund të menaxhohet”, thekson Filipçe.

Ai thekson se nga fillimi i paraqitjes së epidemisë është thënë se sistemi dhe punonjësit shëndetësor nuk munden vetëm ta menaxhojnë krizën dhe për atë nga vlera e jashtëzakonshme është vetëdija te qytetarët dhe respektimi i masave. Në kohë kur po testohen dhjetëra vaksina kundër Covid-19, Filipçe shprehet optimist se një e tillë, do të zbulohet deri në fillim të vitit 2021./KlanMacedonia