Mbledhja e përbashkët e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës pritet të mbahet pas mesit të shtatorit në Shkodër, ku pritet të nënshkruhen disa marrëveshje të reja mes dy qeverive. Lajmin e ka konfirmuar zëvendëskryeministrja e Kosovës, Albulena Balaj-Halimaj, e cila bashkë me homologun Erion Braçe është e ngarkuar për përgatitjen e mbledhjes së dy qeverive. Balaj-Halimaj ka thënë se në këtë mbledhje do të nënshkruhen tri marrëveshje të “mëdha”.

“Ne kemi filluar me takime të cilat do ta organizojnë mbledhjen e përbashkët ndërmjet dy qeverive, e cila pritet të mbahet në pjesën e dytë të shtatorit. Javën e kaluar kam pasur takim me Këshillin Organizativ dhe jemi në punë e sipër për t’u koordinuar mes dy qeverive për marrëveshjet e radhës. Janë tri marrëveshje, më të mëdha do t’i quaja, e para është dogana në Durrës, linja hekurudhore dhe hidrocentrali që do të ndërtohet në Republikën e Shqipërisë për Kosovën”, ka thënë zv.kryeministrja e Kosovës, Albulena Balaj-Halimaj, shkruan KOHA.

“Eliminimi i të gjitha barrierave që po pamundësojnë jetësimin e plotë të marrëveshjeve të arritura më herët, siç është unifikimi i kodit doganor, njohja e dokumentacioneve reciproke për eksport dhe import, si dhe kërkesa e Odës së Farmacistëve të Kosovës për listën e çmimeve të barnave esenciale -janë disa probleme të tjera që kërkojnë zgjidhje nga qeveritë respektive”.

Mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në shtator në Shkodër e ka paralajmëruar një muaj më parë edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

“Jemi dakorduar për të përcaktuar një afat të ri për mbajtjen e mbledhjes së Shkodrës mes dy qeverive, me shpresën që situata jo e lehtë e lidhur me COVID-in të na e mundësojë në gjysmën e dytë të shtatorit”, ka thënë Rama.

Ndërkohë kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, ka theksuar se tashmë ka ardhur koha për veprime praktike krahas mbajtjes së mbledhjeve të përbashkëta.

“Tanimë është bërë një praktikë bashkëpunimi jonë, i mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive. Unë besoj që tash duhet të kalojmë në terma shumë praktikë të bashkëpunimit tonë të përditshëm”, ka deklaruar Hoti gjatë vizitës së tij të fundit në Tiranë.

Paraardhësi i Hotit, ish-kryeministri Albin Kurti, ka pohuar se midis Shqipërisë e Kosovës janë nënshkruar 77 marrëveshje, por asnjëra prej tyre nuk ka gjetur zbatim.