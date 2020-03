Pasi që Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, e informoi opinionin se në seancën e Qeverisë së Sërbisë është marrë vendim për futjen e orës policore nga ora 20:00 deri në orën 5 të mëngjesit, Ministri i Punë të Brendshme Nebojsa Stefanoviç, gjatë paraqitjes së tij në mediumin publik shpjegoi se çfarë do të thonë këto dispozita.

“Kushdo që kapet nga policia në rrugë pas orës 20:00 dhe nuk ka leje me shkrim, ndaj tij do të inicohet kallëzim penalë, do të dërgohen në adresa shtëpiake, dhe procedurat penale do të zbatohet më pas – tha Stefanoviç./presheva.com/