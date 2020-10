Për shkak të rritjes së niveleve të rasteve, Qeveria Zvicerane ka njoftuar masa të reja të mbylljes në një përpjekje për të ngadalësuar përhapjen e vazhdueshme të virusit.

Masat do të zbatohen nga e hëna, 19 tetor, shkruajnë mediat zvicerane, përcjell albinfo.ch.

Detyrimi për maskë në ambiente të mbyllura në të gjithë Zvicrën

Katër muaj pas vendosjes së një detyrimi në nivel federal për transportin publik, maskat tani janë bërë të detyrueshme në të gjitha hapësirat e brendshme të arritshme nga publiku.

Ndërsa disa kantone kishin vendosur më parë rregulla të tilla, ato tani do të zbatohen në të gjithë vendin.

Siç raportohet nga mediat zvicerane, kjo përfshin: “dyqane, qendra tregtare, banka, zyra postare, muze, biblioteka, kinema, teatro, salla koncertesh, ambiente të brendshme të kopshteve zoologjike dhe botanike dhe parqeve të kafshëve, restorante, bare, diskoteka, sallone lojrash, hotele (me përjashtim të dhomave të miqve), zona hyrëse dhe hyrëse, veshjet në pishinat, objektet sportive dhe qendrat e fitnesit, në praktikat mjekësore, spitalet, kishat dhe institucionet fetare”.

Përveç njerëzve që duhet të mbajnë maska ​​në bare dhe restorante tani në çdo kanton, konsumi i ushqimit dhe pijeve mund të ndodhë vetëm kur jeni ulur.

Ngjarje publike dhe private

Ngjarjet publike do të kenë një numër prej 15 personash – për shembull në parqe, sheshe dhe në shtigje për të ecur.

Ky kufi nuk do të zbatohet për tubimet dhe protestat politike, megjithëse do të kërkohen maska ​​dhe distancime.

Në ngjarje private me më shumë se 15 persona, konsumi do të lejohet vetëm kur ulet – me maska ​​të kërkuara përveç nëse dikush është ulur.

Ngjarjet private me më shumë se 100 njerëz do të duhet të paraqesin një plan higjene dhe sigurie, përcjell tutje albinfo.ch.

Rekomandohet të punoni nga shtëpia

Këshilli Federal gjithashtu tha që puna nga shtëpia ishte e rekomanduar për të gjithë ata që ishin në gjendje ta bënin këtë.

Kjo jo vetëm që minimizon rrezikun e një shpërthimi, por gjithashtu do të zvogëlojë mundësinë që një departament i tërë të kalojë në karantinë nëse zbulohet një infeksion.

Rritja ‘shqetësuese’ e infeksioneve të reja

“Rritja e shpejtë e numrit të ndotjeve ditët e fundit është shqetësuese. Në të vërtetë, ajo ka të bëjë me të gjitha grupmoshat dhe të gjitha kantonet,” tha qeveria në një deklaratë.

Megjithëse pandemia fillimisht kishte kursyer në masë të madhe kombin e pasur Alpin, rastet tani janë rritur dhe të Premten ajo raportoi 3.087 raste të reja.

Zvicra tani është vendi evropian ku infeksionet nga virusi kanë përparuar më shpejt në javën e kaluar, me një rritje prej 146 përqind sipas të dhënave të AFP. Vdekjet totale kanë arritur në 1.822, nga një popullsi prej 8.5 milionë.

“Këtë javë infektimet janë dyfishuar,” tha Presidentja Simonetta Sommaruga në një konferencë për shtyp ndërsa zbuloi kufizimet kombëtare për të përmbajtur një krizë që më parë ishte përgjegjësi e rajoneve ose kantoneve të Zvicrës.