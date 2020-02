Liverpooli ka arritur të marrë një fitore mjaftë të vështirë në Anfield Road ndaj West Ham United në kuadër të javës së 27-të në Ligën Premier me rezultat 3-2.

The Reds kaluan në epërsi pas vetëm nëntë minutash lojë me anë të Georgino Wijnaldum që u asistuam në mënyrë perfektë nga Trent Alexander-Arnold.

Por, ‘Çekanët i barazuan shifrat pak minuta me vonë me anë të Issa Diop (12), që u shërbye nga Robert Snodgrass.

Pjesa e parë përfundoi me këtë rezultat, derisa në të dytën u shënuan edhe treg gola të tjerë.

West Hami e përmbysi rezultatin në minutën e 54-të me golin e shënua nga Pablo Fornals me një asistim të Declan Rice.

Mirëpo, The Reds nuk u dorëzuan deri në fund dhe arritën t’i barazonin shifrat me golin e Mohamed Salah (68’), që u gjet mjaftë mirë nga Andy Robertson.

Kur u mendua se skuadra e Jurgen Klopp po merrte një barazim, Sadio Mane në minutën e 82-të e riktheu epërsinë për skuadrën e tij, derisa Alexander-Arnold ishte sërish në rolin e asistuesit.

Liverpooli vazhdon i pamposhtur edhe pas javës së 27-të në Ligën Premier me 79 pikë si lider, ndërsa në xhiron e 28-të do të takohen me Watfordin.