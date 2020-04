Spitali i përkohshëm “Cair” për ata të infektuar me Corona virus me simptoma të lehta klinike do të mbyllet për shkak të fluksit më të vogël të pacientëve të tillë.

Por ajo do të mbahet në gatishmëri, tha sot një konferencë për shtyp e stafi i krizave shëndetësore për qarkun e Nishit dhe Toplicës.