Shtetasit e Serbisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjë – Hercegovinës prej sot për të hyrë në Maqedoninë e Veriut duhet që patjetër të kenë test PCR negativ për koronavirusi.

Kjo u vendos mbrëmë nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut e cila obligon që shtetasit e këtyre vendeve duhet të kenë vërtetim mjekësor me rezultate negative të testit PCR për koronavirus, edhe ate me afat prej 72 orëve.

Përveç kësaj ata duhet të plotësojnë deklaratë me shkrim për kohën dhe vendin e qëndrimit në Maqedoninë e Veriut, përcjell INA.

Ky vendim pasoi pas rekomandimeve nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse, duke vlerësuar situatën epidemiologjike në vendet e rajonit, dhe pas vlerësimit të shtimit të numrit të të infektuarëve në këto katër vende.

Ministri i shëndetësisë, Venko Filipçe tha se vendimi bazohet në të dhënat e grumbulluara ditëve të fundit dhe pas komunikimit me autoritetet e katër vendeve.

Për shtetasit e Serbisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjë – Hercegovinës nuk do të nevojitet test PCR negativ nëse ata kalojnë transit nëpër Maqedoni. Qeveria nuk ka të dhëna se kur mund të hiqet kjo masë.

Reagimi nga Prishtina, Zemaj paralajmëron reciprocitet

Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Armend Zemaj ka reaguar pas vendimit të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut për kthimin e masave për hyrje të shtetasve të Kosovës në Maqedoninë e Veriut.

Zemaj vendimin e ka cilësuar si të padrejtë dhe tha se për këtë nuk ka qenë i informuar paraprakisht nga ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.

“Unë kam komunikuar me homologët e mi të rajonit. Ndoshta kjo është një momentum i ri. Për këtë situatë nuk më kanë njoftuar. Me të thënë të drejtën, sinqerisht pak më duket e padrejtë, sepse në kohën kur kishte rritje të numrit të rasteve në Maqedoni, kur ka pasur shumë ma shumë raste, unë me mirëkuptimin dhe bashkëpunimin që e kanë dy Institutet, por edhe me komunikim me ministrin atje, kemi treguar mënyrë të bashkëpunimit për lëvizjen e lirë të qytetarëve, sepse kjo ka të bëj edhe në aspektin ekonomik”, tha Zemaj në intervistë për T7.

Ai paralajmëroi se do të realizojë analiza pas vendimit të Qeverisë së RMV-së dhe nuk e përjashtoi mundësinë që të njëjtat masa t’i zbatojë edhe Kosova ndaj shtetasve të RMV-së.