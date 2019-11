View this post on Instagram

Il bilancio del terremoto in Albania si è aggravato, salendo a 49 morti e 750 feriti. Data la grave situazione d’emergenza, Mozzik, rapper kosovaro-albanese, ha fatto partire tre giorni fa una raccolta fondi per contribuire alle operazioni d’urgenza e alla ricostruzione. Straordinari i risultati: fino ad adesso sono stati versati quasi 1,6 mln di dollari, e si dovrebbe arrivare entro poco alla cifra di 2 mln. #essemagazine