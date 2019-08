Në zgjedhjet lokale në komunën e Medvegjës tashmë zyrtarisht do të garojnë dy lista shqiptare të cilat janë certifikuar nga Komisioni Komunal Zgjedhorë.

Pas PVD-së e cila është në koalicionin në ikje qeverisës në këtë komunë në garë do të jetë edhe lista e dytë shqiptare “Të gjithë për Medvegjën” me numrin 5, e cila do të garojë për zgjedhjet lokale të shpallura për 8 shtator të këtij viti.

Bartës si kësaj liste të cilën tashmë e përbëjnë dy subjekte politike APN e cila për herë të parë merr pjesë në zgjedhje lokale në Medvegjë dhe PD, është “Muharrem Salihu” list e cila përbëhet prej 12 kandidatëve të mundshëm për këshilltarë në kuvendin komunal të Medvegjës që numëron gjithsej 25 këhsilltarë.

Sipas të dhënave nga Enti Republikan i Statistikave numri i banorëve në komunën e Medvegjës deri më 1 janar 2017 është zvogëluar në 6.774 banorë./presheva.com/