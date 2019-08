Situate në komunën e Medvegjës sa vjen e përkeqësohet, Pasivizimi i adresave të shqiptarëve në fillim dhe tash largimi nga lista zgjedhore, shqiptarët e kësaj komune gjithnjë e më shumë po i lë pa shpresë për një të ardhme.

Strukturat e pushteti lokal në komunën e Medvegjës, të cilën prej vitit 2002 e përbëjnë në koalicion qeverisës edhe PVD, mundohen që ta hedhin fajin në organet qëndrore të shtetit, kështu është shprehur për presheva.com një nga anëtarët e listës “Të gjithë për Medvegjën tonë” bartës i së cilës është Muharrem Salihu, list kjo e cila sot është dorëzuar në komisionin komunal zgjedhorë dhe pritet çertifikimi për zgjedhjet lokale të parapara më 8 shtator.

Presheva.com gjithashtu ka arritur të mësojë se, një numër i konsiderueshëm i qytetarëtve shqiptarë janë shlyer nga lista zgjedhore, ndërsa pasivizimi po përdoret si medotë më diskriminuese e cila në heshtje po asimilon shqiptarët. “Situata në komunën e Medvegjës është alarmante, sa do që po mundohet të kamuflohet me këtë realitet, prapë se prapë popullata janë të vetëdijshëm se nga viti 2002 e deri më tash disa mijëra shqiptarë janë shlyer, dhe për këtë është dashur të ngritet zëri në pushtet lokal, jo të flitet nëpër media dhe rrjete sociale ndërsa kur duhet të ngritej zëri në foltore ruhej interesi i koalicionit” i ka thënë presheva.com bashkëbiseduesi nga Medvegja.

“Koalicioni në ikje, deri më sot kur është në pyetje çështja e pasivizimit të shqiptarëve dhe shlyerja nga listat zgjedhore nuk ka bërë as më të vogling hap për ta parandaluar këtë gjendje, tash deklaratat dhe fotografit për gjoja një të ardhme më të mirë janë të kota sepse realitetin e dimë vetëm ne që jetojmë këtu” ka thënë bashkëbiseduesi.

Sipas tij ka patur raste kur nga 1o persona që kanë shkuar për ta verifikuar se a janë në listën zgjedhore vetëm 1 apo 2 prej tyre kanë qenë në listë, sikurse edhe raste që nuk u janë njohur dokumentet si valide. Po i njejti burim ka treguar se, pasivizimi dhe largimi nga lista zgjedhore është përdorur edhe ndaj atyre që jetojnë dhe veprojnë në botën perëndimore, edhe pse janë deklaruar që përkohësisht punojnë në perëndim, u është kërkuar që nëse dojnë të paisen me dokumente duhet të qëndrojnë për tre muaj rresht në shtëpit e tyre në Medvegjë.

Metoda e cila është përdorur ndaj shqiptarëve të Medvegjës ëshhtë edhe përmes legalizimit të shtëpive, ku iu është dërguar ftesë për legalizim, pastaj në munges të përsonave policia ka filluar procedurën e verifikimit dhe kështu ka ardhur deri te pasivizimi.

Nga ana tjetër kryetari i PVD-së Shaip Kamberi, subjekt i cili është në koalicion qeverisës në këtë komunë, në rrjetin e tij social ka postuar një shkrim, në të cilin ndër të tjerash ka shkruar se, “Tashmë po bëhen përgatitjet e Degës së PVD-së për pjesëmarrje në zgjedhjet komunale me 8 shtator. Zgjedhje këto për ekzistencë. Situatë jo normale mbizotëron në këtë komunë me Diskriminim e paprecedentë dhe me zvogëlimin drastik të numrit të shqiptarëve, por, edhe me pasivizimin në masë nga regjistrat zgjedhorë e bëjnë edhe më të vështirë këtë sfidë. Por sfidat janë për t’i luftuar dhe lufta në Medvegjë është për të ruajtur përfaqësimin institucional dhe ekzistencën e shqiptarëve. Betejë pas beteje. Dorëzimi nuk është opsion. Në Medvegjë ka shqiptarë, është e shqiptarëve dhe do të luftojmë për shqiptarë” ka shkruar Kamberi.

Vlenë të theksohet se, PVD që nga viti 2002 (17 vite) është në koalicion qeverisës në komunën e Medvegjës, ndërsa kryetari i këtij subjekti politik Shaip Kamberi, kur kanë mbetur më pak se një muaj nga mbajtja e zgjedhjeve lokale paraqet gjendjen alarmante në Medvegjë duke thënë se “këto janë zgjedhje për ekzistencë”./presheva.com/