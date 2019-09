PVD kërkon vazhdimin e koalicionit me SNS'në e Vuçiqit në MedvegjëMe të shpallur rezultatet zyrtare në komunën e Medvegjës, Partia për Veprim Demokratik në Medvegjë ka shprehur haptas dëshirën për ta vazhduar koalicionin qeverisës me SNS'në e Vuçiqit.Në një intervistë për RTS'in e Beogradit, ish e kërkuara e Interpolit Leme Xhema nga radhat e PVD'së ka shprehur qëndrimin e partisë që përfaqëson se dëshiron një vazhdim të koalicionit me SNS. Derisa PVD në Preshevë e Bujanoc trumbetojnë për "patriotizëm" kinse nuk bëjnë koalicion me SNS, si duket Leme Xhema ia tregoi fytyrën e vërtetë të tyre.Kujtojmë që edhe në mandatin e kaluar PVD kishte udhëhequr me SNS, edhepse kishte pësuar debakël nga PD'ja. Kjo është humbja e dytë e radhës e PVD'së në Medvegjë, pas atyre të vitit 2015.

Gepostet von Bujanoci.INFO am Sonntag, 15. September 2019