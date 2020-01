Meghan Markle u ka thënë miqve të saj të ngushtë se braktisja e familjes mbretërore është gjëja më e mirë që mund t’i ndodhte ndonjëherë Princit Harry dhe tha se “ishte dashuria e saj për atë që e bëri këtë të mundur”, tha një mik.

“Ajo tha se si ajo, fryma e tij po shkatërrohej dhe ajo thjesht nuk mund të qëndronte në këmbë për ta parë atë të vuante më”, shtoi miku i besueshëm pranë Markle.

Duka i Sussex-it u fotografua duke qarë ndërsa doli nga një aeroplan në Vancouver vonë të hënën në mbrëmje, duke u nisur për te gruaja e tij dhe djali tetë muajsh, Archie. Vetë Meghan u pa e lumtur ndërsa ishte duke shëtitur me Archien dhe dy qenët e saj të hënën në mëngjes.

Çifti kanë qëndruar në një rezidencë të mrekullueshme 14 milionë dollarësh në Vancouver, të cilën e kanë përdorur që nga Dita e Falënderimeve, dhe miku i ngushtë i tyre zbuloi se ata nuk kanë në plan të lëvizin më.

Meghan dhe Harry gjithashtu nuk kanë ndërmend të heqin fjalën ‘mbretërorë’ nga nga faqja e tyre në internet “SussexRoyal”, pasi miku i tyre i brendshëm shtoi: “Meghan thotë se ata gjithmonë do të konsiderohen mbretër, pavarësisht se ku jetojnë ose çfarë bëjnë”.

Gjatë fundjavës, u njoftua në mënyrë dramatike se Harry dhe Meghan nuk do të përdorin më titujt e tyre ‘lartmadhëri’ dhe do të paguajnë rreth tre milionë dollarë të parave të taksapaguesve të shpenzuar për të rinovuar Vilën e tyre të Frogmore.

Ende, një numër i çështjeve të pazgjidhura mbeten, duke përfshirë nëse Harry dhe Meghan do të kërkohet të heqin fjalën ‘Royal’ nga faqja e internetit e tyre “SussexRoyal”, dhe kush do të marrë faturën e rëndë për kërkesat e tyre të vazhdueshme të sigurisë.

Sidoqoftë, shoku i Meghanit i tha Daily.com: “Meghan dhe Harry nuk po planifikojnë të ndryshojnë faqen e tyre të internetit ose emrin e Instagramit. Ata ende konsiderohen Duka dhe Dukesha e Sussex-it. Dhe ata do ta mbajnë pjesën “Royal” (mbretërorë) aty”.

“Ajo e përshkroi veten dhe Harryn si ndryshues të lojërave të destinuara të këpusin status quo-në. Dhe tani ata më në fund mund të fillojnë biznesin e tyre” shtoi më tej burimi pranë tyre.

“Meghan u ka thënë miqve të saj të ngushtë se kjo është gjëja më e mirë që mund t’i ndodhte Harry”, ka thënë më tej ky person.

“Kjo nga kushdo do të lulëzojë më së shumti dhe se dashuria e saj për atë e bëri atë të mundur”, tregoi më tej miku i ngushtë i Meghan Markle.

Ai gjithashtu zbuloi se “Meghan u tha miqve të saj se nuk ka nxitim për të lëvizur jashtë vendit ku ata kanë qëndruar. Se ata janë të mirëseardhur për të jetuar atje ashtu si pëlqejnë.

“Meghan e quan atë vendin e saj të lumtur dhe thotë se në dy muajt e fundit, ajo është ndier më shumë në shtëpi sesa në Mbretërinë e Bashkuar”.

Si pjesë e marrëveshjes së tyre me Mbretëreshën, Meghan dhe Harry do të pushojnë së qeni anëtarët e familjes mbretërore nga kjo pranverë dhe nuk do të kryejnë asnjë detyrë zyrtare në emër të Mbretëreshës – duke lënë në mënyrë efektive ‘Firmën’ plotësisht.

Masa do të shohë që Harry do të heqë të gjitha pozicionet e tij zyrtare ushtarake dhe çifti gjithashtu do të kalojë pjesën më të madhe të kohës së tyre në Amerikën e Veriut.

Princi Charles do të vazhdojë të “ofrojë mbështetje financiare private” dhe, në mënyrë thelbësore, çifti do të ketë një rikthim të lirë për të negociuar marrëveshje fitimprurëse tregtare, të cilat ekspertët besojnë se mund të kenë të hyra neto në miliona, megjithëse ata janë zotuar “të mbështesin vlerat e madhështisë së saj”.

Mbretëresha, e cila mori kontrollin e krizës që kërcënoi se do të dëmtonte përgjithmonë monarkinë, vlerësoi Meghanin që u bë me shpejtësi pjesë e familjes dhe falënderoi çiftin për punën që kishin bërë, duke thënë se ajo ishte e kënaqur që ata kishin gjetur një mënyrë konstruktive për të lëvizur përpara.

Javën e kaluar, DailyMail.com zbuloi se Meghan mendon që tani mund të bëjë atë që i pëlqen, pa kërkuar leje nga dikush.

Një mik i ngushtë shpjegoi se Meghan mendonte se të jetosh brenda kufijve të familjes mbretërore ishte ‘shkatërrim i shpirtit’ dhe ajo nuk dëshironte që Archie të rritej në një ‘ambienti kaq toksik’.

Princi Harry dhe Meghan Markle

Ata thanë që 38-vjeçarja ndjehet se mund të ‘marrë frymë më në fund’ që nga largimi dhe sërish ka mbretëruar falas gjatë jetës së saj.

Shoku tha: “Ajo i tha rrethit të saj të brendshëm të miqve se shpirti i saj po shkatërrohej dhe se vendimi për t’u larguar ishte çështje e jetës ose vdekjes – do të thotë vdekja e shpirtit të saj”.

“Ajo gjithashtu ndjeu sikur nuk mund të ishte nëna më e mirë për Archie nëse nuk do të ishte vetja e saj e vërtetë, autentike. Diçka që ajo ndjeu se nuk mund të ishte në kufijtë e familjes mbretërore”, tregoi tutje burimi.

Princi Harry dhe Meghan Markle

“Ajo tha se nuk donte që Archie të merrej me stresin dhe ankthin e saj. Ajo ndjeu sikur ishte një mjedis toksik për të sepse kishte shumë tension dhe zhgënjime të mbyllura”.

Shoku tha se Meghan ‘ka shumë gjëra që dëshiron të bëjë’.

Meghan ‘do të vazhdojë të bëjë vizita surprizë në vende të ndryshme që ndihmojnë gratë dhe fëmijët. Ajo dëshiron të ndjehet e përqafuar nga komuniteti i saj, diçka për të cilën ajo thotë se nuk e ndjeu në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo u ndje e mbytur dhe e kufizuar’.