Ish-presidenti i Kroacisë, Stipe Mesiq vlerëson se mos hapja e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian ishte vendim i keq i Brukselit, e cila është e dëmshme për tërë rajonin, por edhe për vetë BE-në, informon korrespodenti i AIM-së nga Prishtina.

Mesiq në intervistë për “KosovaPress” thotës e anëtarësimi në BE i Evropës Juglindore do të mundësojë që BE të bëhet faktor serioz në botë.

“Vlerësoj se kjo është vendim i keq i BE-së, sepse vetë Evropa e bashkuar mund të bëhet faktor serioz në borë. Ndërsa Evropa për tu bërë një faktorë i tillë në botë, Evropa Juglindore duhet sa më shpejtë të hyj në BE”, tha Mesiq.