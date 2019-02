Pete Hegseth, një analist dhe një nga aksionarët e FoxNews, ka thënë se ai nuk i ka larë duart për 10 vjet, sepse “mikrobet nuk janë një gjë e vërtetë”. Sipas mediave të huaja, , duke folur për “Fox and Friends”, Hegseth tha se mikroorganizmat infektive nuk ekzistonin sepse nuk mund të shiheshin me sy të lirë. Deklarata e tij vjen pasi dy nga kolegët e tij, Ed Henry dhe Jedediah Bila kishin bërë shaka me të, duke thënë se ka ngrënë një picë të mbetur.

“Vendimi im për 2019 është që gjërat që i them jashtë prapa kamerave, t’i them edhe kur jam para kamerave”, ka shtuar Hegseth. Komentet e tij u ballafaquan me mbështetjen dhe shqetësimin në mediat sociale. Megjithatë, një deklaratë të tillë, ai më vonë e ka relativizuar. “Ne jetojmë në një shoqëri ku njerëzit ecin me dezinfektues duarsh në xhepat e tyre dhe ata pastrojnë duart 19.000 herë në ditë sikur kjo do të shpëtojë jetën e tyre”, tha ai.

“Unë kujdesem për veten, por unë nuk jam i obsesionuar pas këtyre gjërave”. Megjithatë, Qendrat me bazë në SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thonë se larja e rregullt e duarve “është një nga mënyrat më të mira për të hequr mikrobet, për të mos u sëmurur dhe për të parandaluar përhapjen e mikrobeve te të tjerët”.