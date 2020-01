Pas ngjarjeve të fundit të ndodhura Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë i bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që të shmangin udhëtimet në drejtim të Lindjes së Mesme, në vendet me tensione të përshkallëzuara, Iran, Irak.

Shtetasit shqiptarë që aktualisht ndodhen në Iran ose Irak dhe qe kanë nevojë për asistencë, janë të lutur të kontaktojnë Ambasadat e Republikës së Shqipërisë në Kuvajt dhe ne Turqi në adresat:

Kuvajt (Kuwait City): Celular: +96594048219 Office Phone: +965 2524 0627, E-mail: embassy.kuwait@mfa.gov.al —————————— Embassy of the Republic of Albania to the State of Kuwait Salam Area, Block 7, Street 717, Villa 4, Kuwait P.O.Box. 3090, Safat-13031, State of Kuwait Turqi (Ankara) Tel: +90 312 441 61 03 / 04 Celular: +90 549 561 1985)

Email: embassy.ankara@mfa.gov.al —————————— Embassy of the Republic of Albania in Ankara Adress: Ebu ziya Tevfik sok. No.17 Çankaya/Ankara Tel: 0090 312 441 61 03 Fax:0090 312 441 61 09