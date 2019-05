Minuta e 81-të e ndeshjes është duke u treguar fatsjellëse për skuadrën italiane, Interin.

Interi ka arritur të sigurojë kualifikimin për sezonin e ri në Ligën e Kampionëve pas fitores 2-1 në ndeshjen e fundit të sezonit ndaj Empolit.

Megjithatë, Nerazzurrët e patën edhe më të vështirë sesa mendohej këtë kualifikim, i cili erdhi vetëm në minutat e fundit.

Ndeshja ishte baras 1-1, por Radja Nainggolan u përkujdes për të shënuar për epërsinë 2-1.

Inter's Matías Vecino with a rocket off the post and Radja Nainggolan with the hard put back to make it 2-1 Inter!! #tlnsoccer #InterEmpoli #SerieA pic.twitter.com/J7I74Ve7ZS

— TLNTV (@TLNTV) May 26, 2019