Koalicioni mbarëshqiptar nuk po funksionon, ka një përçarje të madhe mes palëve që e përbëjnë atë dhe është çështje ditësh kur do të prishet, thotë për Bujanovaçke Nenad Mitroviq, kreu i Progresistëve të Bujanocit.

– Atë e përbëjnë nga parti që janë të papajtueshme, koalicioni u formua me forcë, nën presionin e Tiranës, me parti që me asnjë logjikë nuk mund të punojnë së bashku. Dhe gjithçka që do të pasqyrohet me pasoja të këqija për komunën dhe qytetarët e saj, është i bindur Mitroviq.

Ai shton se, përkundër premtimeve, ai ende nuk ka marrë ftesë nga kryetari i komunës Nagip Arifi për të folur për hyrjen e SNS në qeverinë lokale.

– I takon Arifit dhe partive që përbëjnë koalicionin të bëjnë lëvizjen e duhur, mirëpo ende nuk ka asnjë ftesë, konfirmon Mitroviq, i cili është edhe deputet nga lista e SNS-it.

Ai rithekson faktin që qeveria përbëhet vetëm nga partitë shqiptare dhe kjo nuk është e mirë për Bujanocin sepse “shqiptarët refuzuan gjysmën e qytetarëve të tyre”:

– Kjo shumicë me formimin e koalicionit mbarëshqiptarë përjashtoi jo vetëm serbët, por edhe romët, të cilët përbëjnë 50 përqind të qytetarëve. Prandaj, ata kundërshtuan gjysmën e bashkëqytetarëve të tyre, fqinjët dhe miqtë, dhe kjo nuk mund të jetë mirë, thekson Mitroviq.

Nëse nuk munden me serbët, shton ai, atëherë pse Romët janë lënë jashtë pushtetit?

– Apo, nëse nuk munden me SNS-in, ata kanë edhe një listë tjetër serbe (koalicion rreth SPS; vërejtje e Buj.), atëherë pse ajo nuk pjesë e qeverisjes?

Nëse megjithatë vie deri te bisedimet, Mitroviq përsëriti se ai nuk do të devijojë nga parimi se 40 përqind e pushtetit u takon serbëve:

– Theksoj që ky është një parim që është i vlefshëm që nga viti 2002, kështu që ne nuk po kërkojmë asgjë të re dhe të veçantë. Ky parim nënkupton që shqiptarët dhe romët kanë 60 përqind të pushtetit, dhe serbët 40 përqind. Dhe nëse nuk me Romët, atëherë do ta bëjmë ne, por me një marrëveshje të ndryshuar për reciprocitetin, thotë Mitroviq.

Sipas tij, udhëheqësit shqiptarë kishin gabuar nëse ndjekin një politikë të shantazheve:

– Është një veprim i gabuar, nëse ata mendojnë se mund të shantazhojnë shtetin dhe presidentin e tij, në kuptimin që ata po kërkojnë një pozitë në qeveri për një pjesë të pushtetit lokal, pohon Mitrović.

Ishin të kota disa përpjekje të Bujanovaçkes për të kontaktuar me me Nagip Arifin.