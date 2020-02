Makinat e reja nga Volvo që nga viti 2020 e tutje do të jenë të pajisura me kamera të cilat do të analizojnë shoferët dhe nëse vërehen shenja që janë të dehur makina do të ndalojë.

Nga kamera do të analizohen sjelljet e shoferëve ku pastaj nëse rezulton se shoferi është i dehur makina dërgon sinjale në qendrën e thirrjeve të Volvo, pastaj ngadalësohet makina dhe tërhiqet në skajin e rrugës.

Volvo cilësohet si një nga firmat më të sigurta të makinave dhe po ashtu ka edhe një opsion që mundëon vendosjen e një kufizuesi të shpejtësisë.