Gjatë motit të ftohtë duhet kushtuar një kujdes më i veçantë mbrojtjes së zemrës, sidomos nëse vuani nga sëmundjet kronike të zemrës – paralajmëron Shoqata amerikane për sëmundjet kardiovaskulare.

Sëmundjet e zemrës dhe gripi Studimet shkencore kanë treguar se vdekshmëria nga gripi është më e shpeshtë te personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe enëve të gjakut, në krahasim me ata që vuajnë nga sëmundjet tjera kronike. Prandaj të sëmurëve me sëmundje kardiovaskulare u rekomandohet vaksinimi kundër gripit. Barnat për kongjestionin nazal dhe tensioni i gjakut Shumë ilaçe që jepen pa recetë, ndërsa shërbejnë për lehtësimin e simptomave të gripit dhe ftohjes, përbëhen nga substanca të ndryshme.

Një nga to është edhe ilaçi për kongjestionin nazal (hundët e zëna), që zakonisht është pseudoefedrin ose fenilefrin. Personat që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet t’i marrin barnat që kanë përbërës të tillë, sepse ata e rritin shtypjen e gjakut.

Ndërkaq, nëse doemos duhet t’i përdorin, atëherë fillimisht duhet të konsultohen me mjekun. Pastrimi i borës Sipas hulumtimeve shkencore, vdekjet e papritura të zemrës shumë shpesh ndodhin gjatë dimrit. Aktiviteti, siç është pastrimi i borës, sidomos te personat që nuk merren vazhdimisht me aktivitet fizik, mund të jetë nxitës i problemeve të zemrës që mund të përfundojë në mënyrë fatale. Prandaj personat me sëmundje të zemrës dhe ata që kanë rrezik të shtuar për sëmundje kardiovaskulare duhet të kenë kujdes.