Vespa me armë, motoçikletë me një rrotë apo një tjetër me dyer

Të gjitha makinat janë të mira qofshin me dy rrotë, tri apo katër, mirëpo disa prej tyre janë modifikuar aq shumë, sa që kanë marrë një dukje shumë të pazakontë.

Disa pronarë nuk mjaftohen që motoçikletat e tyre të kenë dukjen e zakonshme, andaj kërkojnë që të dallojnë prej të tjerëve që të bien në sy sa më shumë.

Në internet janë mbledhur imazhet e motoçikletave më të çuditshme, që janë parë në rrugë, megjithëse funksioni i tyre nuk pritet të jetë ai që është pritur.

Me formë të ekzagjeruar dhe kapacitet të shtuar, do duhet bërë kujdes lidhur me vozitjen e këtyre motoçikletave që nuk ngjajnë me format origjinale.