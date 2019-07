Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi ka vendosur të qëndroj së paku edhe për një vit tek skuadra e tij aktuale Rizespor.

Edhe pse shumë prisnin një transferim të ndonjë klub më i madh, duke pasur parasysh ofertat nga Turqia, Franca e shumë vende tjera, Muriqi do vazhdoj tek klubi aktual.

Qëndrimin e tij e ka konfirmuar vetë lojtari përmes një statusi në rrjetin e tij social Twitter.

“Sonte kam pasur një bisedë telefonike me Hasan Kartalin dhe i tregova mendimin tim rreth të ardhmes”.

“Dua të bëj me dije se do ta respektoj kontratën time me Rizesporin deri në fund. Ky është vendimi im përfundimtar”, ka shkruar.

Kontrata e tij mbyllet më 30 qershor të vitit të ardhshëm.