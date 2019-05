Ditë më parë në krye të Gjykatës Themelore në Bujanoc është emruar një serbe nga Bujanoci e cila deri më tash ka ushtruar postin e kryetarit të Gjykatës, kjo pasi në konkursin për kryetarë të Gjykatës Themelore nga tre që konkuruan nuk kishte asnjë kandidatë shqiptarë. Presheva.com ka kontaktuar kryetarin e LPD-së Shqiprim Musliun i cili në një deklaratë dhënë portalit lidhur me këtë ka thënë se, “Për padrejtësitë që po ndodhin në Bujones, Preshevë dhe Medvegjë kemi të flasim shumë. Mosintegrimi dhe shkelja e të drejtave të shqiptarëve nëpër institucione shtetërore po ndodh në mënyrë zingjirore. Rasti i emërimit të kryetares së gjykatës nga kombësia serbe nuk është i vetëm. Para pak kohe patem rastin e diskriminimit drastik të pozitave të policëve shqiptarë në policinë multietnike, ku policët me kombësi shqiptare vazhdimisht janë nën trysni në punën e tyre dhe së fundi përjetuan degradim duke mos u avancuar në pozita” KA THËNË Musliu për presheva.com. ai gjithashtu ka shtuar se, “sistemi i drejtësisë në Serbi, nuk është i pavarur, ai, dirigjohet nga strukturat shtetërore. Prandaj, vendimi për emërimin e kryetares së Gjykatës nga kombësia serbe është politik dhe i padrejtë”. Sipas kreut të LPD-së, një vendim i tillë i emërimit të kryetares gjykatës serbe, është i orkestruar mirë nga qarqet politike shtetërore. Musliu fton të gjithë përfaqësuesit institucional dhe politik të shqiptarëve, jo vetëm lidhur me këtë rast por gjithmonë të marrim vendime të përbashkëta në interes të përgjithshëm se si të ngritet zëri ndaj padrejtësive shtetërore si dhe si të mbrohet e drejta e shqiptarëve, duke shtuar se, cila padrejtësia e rradhës do të jetë nga pala serbe mbetet të shihet. Musliu ëhstë shprehur se, “shqiptarët kanë kuadro. Mirëpo më shumë se kurrë na duhen kuadro që e mbrojnë të drejtën e përgjithshme të popullit”/presheva.com/