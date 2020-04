Shtabi i Krizave ka ndërmarrë masa për vikendin e ardhshëm. Pensionistët në vend të së dielës siç ishte më parë do të lejohen të bëjnë blerjet e tyre të shtunën nga ora 4 deri në ora 7 e mëngjesit.

Kjo është bërë me qëllim të uljes së lëvizjes. Gjatë kësaj periudhe shitoret do të jenë të hapura vetëm për qytetarët mbi moshën 65 vjeç, ndërsa të tjerëve nuk do tu lejohet të blejnë./presheva.com/