Ndonëse nuk ka pasur asnjë informacion zyrtar, mbrëmë në Berlin është mbajtur një takim mes përfaqësuesve qeveritarë të Kosovës dhe Serbisë.

Ky takim është zhvilluar me ftesë të njerëzve më të afërt të kancelares gjermane Angela Merkel dhe aty kanë marrë pjesë përfaqësuesit e Kosovës, Serbisë, BE-së, Gjermanisë dhe Francës.

Mirëpo, jo edhe përfaqësuesit e SHBA-ve.

Kosova në këtë takim është përfaqësuar nga ish-shefi i dialogut teknik, Avni Arifi, aktualisht ambasador i Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Lidhur me këtë takim, pas raportimeve se pati darkë sekrete lidhur me “definimin e kompetencave ekzekutive të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe”, në një përgjigje Avni Arifi e ka mohuar një gjë të tillë.

”Jo, nuk kishte darkë të fshehtë. As nuk ishte darkë për Asociacionin me kompetenca ekzekutive”.

”Arsye e këtij takimi ishte rifillimi i dialogut teknik sepse unë si ish-shef i dialogut teknik jam konsideruar kompetent për të dhënë vlerësim se ku ka mbetur procesi i cili është i bllokuar që nga marsi i 2018”.