Zyrtarët e doganës konfiskuan tre pako me rreth 1.3 kg marihuanë në Horgosh, pasi u zbulua kur për kontroll të hollësishëm në daljen nga vendi, u paraqit një kombi veturë me targa të Kosovës, i drejtuar nga një 43 vjeçar shqiptar me dokumente identiteti të Kosovës.

Së pari, në pjesën e prapme të ulëses së pasagjerit janë gjetur dy pako të mbështjellura me ngjitës me peshë rreth 850 gram.

Pa kontrollimit të mëtejshëm në pjesën e zbrazët mbi rrotën e parë prapa plastikës mbrojtëse, u gjetën edhe 380 gramë marihuanë.

Pas kësaj, automjeti u kontrollua edhe në skaner, por nuk u gjet më shumë, kështu që droga, shoferi dhe kombi ishin dorëzuar në polici dhe prokurori në procedurë të mëtejshëm.