Sado dramatike të jetë situata, s’na mbetet gjë tjetër veçse të zbatojmë rregullat dhe të përshtatemi me to!

Sigurisht, e mira është që humori të na shoqërojë edhe në skenarët më të këqij, kështu që flasim pak për karantinimin me prindërit.

Si kurrë më parë tani jeni 24/7 me prindërit. Ata janë më të lumtur se kurrë që më në fund po qëndrojnë pranë jush, por hmm, s’mund të themi të njëjtën gjë për palën tjetër.

Ka ca situata, që gjatë këtyre ditëve i është dashur të gjithëve të kalojnë.

1. Ç’do 5 minuta dëgjohet një zë: “Hiqe telefonin nga dora! Jeto me realitetin!”

Prindërit kanë një problem të madh kur shohin “fëmijët” me telefona në duar. Nuk ka rëndësi sa vjeç je, ajo fjali përsëritet pa pushim. Në mos njëherë, herën tjetër do të duhet të heqësh sepse, je në karantitnë dhe s’ke ku shkon!

2. Oh, do të të pyesin gjithë lezet se ç’bëhet me jetën romantike

Mami dhe babi janë aleatë këto ditë. Njëri hedh një fjalë, tjetri e pret. A do kemi ndonjë fejesë pas karantinës? Po hë nga është? Si? Qysh?

3. Sherret për televizorin

Të ftojnë gjithë kohës të dalësh nga dhoma dhe t’i bashkohesh pjesës tjetër në sallon dhe pastaj nis sherri. Babi do lajme, ti jo. Pulti s’ka shans të jetë diku tjetër veçse në duart e tij. S’bini dakord për çfarë do shihni as nëse atë e ka zënë gjumi. Koha për t’u kthyer në dhomë.

4. Mami të shfrytëzon në maksimum për ta përditësuar me gjithë rrjetet sociale

Ajo do të bëhet mjeshtre e WhatsApp-it, do dhe një llogari Instagram-i se kënaqet me meme. Kush e ka provuar këtë, e di ç’proces i ndërlikuar dhe stresues është. Shtoji kësaj, karantinën.

5. Nëse punon nga shtëpia, do të hyjnë 100 herë në dhomë

Të pyesin nëse do hash/pish ndonjë gjë dhe pastaj, kërkojnë të dinë me saktësi si duket puna jote nga afër.

6. Mos guxo të harrosh lëngun e portokallit dhe aq më tepër të pretendosh të shkosh ti në supermarket!

7. Punët e shtëpisë…

Karantina ndonjëherë është kaq e lodhshme!

8. Krejt papritur je kthyer në adoleshente

Ashtu je ndjerë dhe ti? E dimë!

9. Do të duhet të dëgjosh babin teksa mburret ndërkohë që sytë janë tek reagimet e mamit!

Babi nis kujton rininë, të tregon sa i zoti ka qenë dikur, sa i bukur dhe sa me fat je ti që ke një baba si ai. Mami ndërkohë tund kokën dhe është gati të kundërshtojë çdo germë që ai nxjerr nga goja.

10. Nuk i shpëton dot pyetjes: “Po rrogën ku e çove kaq shpejt?”

Ahh sikur ta dije!