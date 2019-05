Manifestimi tradicional “Ditët e Vebi Rexhepit” për nderë të dëshmorit Vebi Rexhepit sot me Akademinë Përkujtimore përmbylli aktivitetet e tij. Nën patronatin e Bashkësis Lokale të fshatit Konçul të Bujanocit dhe Organizatës së Veteranëve të luftës së UÇPMB-së (OVL), për nderë të 18 vjetorit të rënies heroike të dëshmorit Vebi Rexhepi, janë zhvilluar disa aktivitete.

Paraprakisht në varrin e dëshmorit në varrezat e fshatit, familjarë, bashkëluftëtarë, përfaqësues politik dhe institucional kanë vendosur kurora lulesh për ta nderuar jetën dhe veprën e dëshmorit. Sikurse edhe viteve tjera edhe këtë vit në kuadër të aktiviteteve është organizuar edhe turniri në futboll të vogël, ku sot është zhvilluar edhe finalja në mes të ekipit nga Tërrnoci dhe vendasve, e cila përfundojë në favor të mysafirëve.

Me fillim prej orës 19:00 është mbajtur Akademia përkujtimore, kushtuar dëhsmorit Vebi Rexhepit, e përcjellur me fajalime nga kryetari BL Konçul, kryetari i OVL-UÇPMB-së, Kryetari i Komunës, i KKSH-së shefi i kabineit të kryetarit të Dardanës, lideri i LPD-së dhe familjarë i dëshmorit, duke përfunduar me një përformancë nga valltarët e SHKA-së “Shqiponjat” dhe krejt në fund për të pranishmit është shtruar Iftarë.

Presheva.com Akademinë përkujtimore e ka transmetuar LIVE, të cilën mund ta ndiqni në linkun e mëposhtëm./presheva.com/