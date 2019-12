Në vendkalimin kufitar të Preshevës, në dalje, doganierët në bashkëpunim me policinë kanë ndaluar që nga shteti të nxirren 89.000 euro të palajmëruara, njofton dogana, transmeton presheva.com.

Të hollat janë gjetur në një veturë Mercedes me targa të Gjermanisë me të cilin po udhëtonte nje shtetas grek me banim të përkohshëm në gjermani.

Në pyetjen e doganierit se a ka diçka për të lajmëruar, shofeir kishte thënë se ka vetëm gjëra personale.

Me kontroll të detajuar u konstatua se në xhepin e setrës, në kasetën e pasagjerit para dhe në çantën e laptopit kishte fshehur 89.000 euro të palajmëruara. Shoferit iu kthyen 10.000e sa ka mundësi ti mbaj ndërsa të tjerat iu konfiskuan deri në përfudimit e procesit gjyqësorë.(presheva.com)