Në organizim të Shkollës së Hifzit “El-Hidaje” në bashkëpunim me Këshillin e Bashkësisë Islame të Kosovës në Preshevë u mbajt ceremonia e hifzit të hafizes më të re në Luginën e Preshevës, Albona Kadriu.

Manifestimin e bënë edhe më madhështorë, prezenca e hafizlerëve, hoxhallarëve dhe besimtarëve nga pothuajse të gjitha trojet shqiptare.

Urime hafizes, familjes së saj dhe gjithë besimtarëve të Luginës së Preshevës, tha kështu në fjalën përshëndetëse Sevdail Jakupi, kryetar i Këshillit të Bashkësisë Islame Preshevë.

Jakupi ka potencuar se sakrifica mbi dy vjeçare më në fund jep frytet e saja.

Hafizja më e re e Kuranit Albona Kadriu u shpërblye me diplomën e Hivzit të Kuranit nga Kryetari i KBI-së Sevdail Jakupi dhe shkolla e Hivzit El-Hidaje në Preshevë. Madhështinë këtijë solemniteti i ka shtuar Hafez Aziz Alili nga Zagrebi i cili këndoi disa sure nga Kurani që me zërin e tijë të pashoq impresionoji të pranishmit.

Orhan Ademi, drejtor i shkollës së Hifzit të Kur’anit El- Hidaje në Preshevë foli për punën që kanë realizuar gjatë kësaj kohe dhe ka përgëzuar hafizen e re preshevare.

Shqiprim Arifi, kryetar i komunës ka përshëndetur solemnitetin dhe të pranishmit njëherit ka përgëzuar organizatorët e kësaj ceremonie me karakter edukativo- fetar.

Në fjalimin e tijë ai ka deklaruar se është krenar me produktin që sjell shkolla e hifzit në Preshevë duke thënë se ata janë krenari për shoqërinë tonë që është shembull për të mirë.

Pjesmarës në këtë manifestim përpos të pranishmëve të tjerë ishin edhe Idris Sulejmani nga komuniteti shqiptarë në Kroaci dhe kryetari i kuvendit, Sami Salihu.

Tubimin e ka përshëndetur edhe Sylejman Fejzullahu, kryetar i Bashkësisë Islame Bujanoc dhe nga Bashkësia Islame Gjilan ku sipas tyre këto evente janë ditë gëzimi për shqiptarët e Luginës./presheva.com/