Sa më shpejt akullnajat në Antarktidë shkrihen, aq më shumë njerëzit fillojnë të mendojnë për gjendjen e mjedisit, ndotjen e ajrit dhe ngrohjen e afërt globale.

Madje, sipas të dhënave,shkencëtarët mendojnë se cilësia e ajrit vret më shumë njerëz sesa pirjen e duhanit.

Dhe kjo është arsyeja pse administratat e qyteteve të ndryshme në botë po përpiqen të ndryshojnë mënyrën e udhëtimit dhe t’u mësojnë banorëve të tyre që të bëjnë të njëjtën gjë – duke ndërmarrë disa masa ekstreme.

Më poshtë i kemi 11 raste të tilla:

1. Në Oslo, vendet e parkimit për makinat u shndërruan në korsi biçikletash

Në qendër të Oslos, vendet e parkimit në rrugë u transformuan në korsi biçikletash, ulëse, dhe parqe të vogla. Në fillim të vitit 2019, qyteti përfundoi procesin e heqjes së 700 pikave të parkimit, si një mënyrë për të stimuluar njerëzit që të mos futen në qendër të qytetit. Por ajo që autoritetet kanë bërë për shoferët e makinave është të shtojnë disa pika të furnizimit për makinat elektrike dhe vende të tjera të parkimit për shoferët me aftësi të kufizuara.

2. Autoritetet në Buenos Aires vendosin lule në rrugë për sigurinë e këmbësorëve dhe çiklistëve.

Qendra e një bulevardi gjigant në Buenos Aires që kishte 20 rrugë të trafikut tani është e zënë vetëm me autobusë. Kur këto ndryshime filluan të ndodhnin në qytet, koha që banorët kalonin në rrugën për në punë u ul ndjeshëm.

Gjithashtu, ata arritën të lirojnë rreth 100 blloqe nga makinat dhe t’i kthejnë ato në zona këmbësorësh.

3. As Londra nuk qëndron indiferente

Në vitin 2003, qeveria e Londrës paraqiti një tarifë për të hyrë në qendrën e qytetit gjatë orëve të pikut. Në vitin 2010, ata hapën rrugët e para të biçikletave në rrugët më të ngarkuara. Dhe në 2019, u zhvillua zhvillimi i një strategjie të re transporti. Supozohet të përmirësojë cilësinë e ajrit dhe të zvogëlojë nivelin e zhurmës duke përdorur makina me zero emetime.

Dhe për të luftuar problemin e ndotjes së ajrit, që lidhet me rritjen e popullsisë, qeveria ka krijuar një plan të veçantë. Një pikë e planit është se gjysma e rrugëve do të jetë e lirë nga makinat dhe transporti publik do të udhëtojë jo më shpejt se 15 milje në orë. Gjithashtu, ata do të ndërtojnë korsi të mbrojtura të biçikletave në rrugët kryesore të qytetit.

4. Seuli po planifikon të heqë plotësisht makinat e “dëmshme” nga viti 2020

Në 2017, Seuli përfundoi transformimin e një autostrade të makinave në një zonë për këmbësorë. Tani, më shumë se 10 milionë njerëz e kanë përdorur këtë zonë. Falë kësaj pjese, biznesi po lulëzon: shitjet e përgjithshme në këtë zonë janë rritur me 42%.

Deri në vitin 2025, autoritetet e qytetit po planifikojnë të përdorin 3.000 autobusë elektrikë dhe të përmirësojnë rrugët e tyre me qëllim që të stimulojnë njerëzit që të përdorin transportin publik.

5. Madridi e ka bërë distriktin qendror me transport pa pagesë

Nëse nuk jetoni në qendër të Madridit, ka një shans të madh që ju nuk do të jeni në gjendje të hyni në këtë distrikt me makinën tuaj, përcjell Telegrafi. Për shembull, në nëntor të vitit 2018, autoritetet filluan të kufizojnë makinat në qendër të qytetit nëse keni një automjet të dëmshëm. Pas miratimit të ligjit, trafiku ra me 32% dhe ndodhi shumë shpejt.

Projekti me të ashtuquajturën “zonë me nivel të ulët emetimi” është projektuar për të bërë ajrin në qendër të kryeqytetit më të pastër. Qeveria spanjolle ishte aq e ngazëllyer nga suksesi i këtij projekti, sa ata do të ndalojnë vozitjen e makinave që kanë emisione mbi zero në të gjitha qendrat e tjera të qytetit në të gjithë vendin.

6. Në Pekin, makinat mund të lëvizin vetëm në ditë të veçanta të javës

Edhe pse shoferët në Pekin lejohen të vozisin makinat e tyre “të dëmshme”, ato janë të kufizuara në kohë dhe me numrin e targave të tyre. Nëse targa e veturës së tij përfundon me një numër të caktuar, ai person mund të vozisë makinën vetëm në një ditë të caktuar të javës. Administrata e qytetit ka sugjeruar gjithashtu një program të vogël stimulimi financiar për njerëzit që preferojnë të mos vozisin në ditën e caktuar. Dhe në rrethet e reja, qeveria vendosi të ndalojë të gjitha makinat private, përveç atyre që janë elektrike.

7. Në Paris, një autostradë e ngarkuar u bë në një zonë për këmbësorë

Në 2017, autostrada pranë Seine u shndërrua në një rrugë për këmbësorë dhe një park pa makina. Kjo është një nga fazat e punës së vazhdueshme që po bëhet nga qyteti për të ulur nivelin e ndotjes duke ulur trafikun e veturave. Gjithashtu, ekziston një kufi për makinat e vjetra, të dëmshme gjatë ditëve të punës. Deri në vitin 2024, autoritetet planifikojnë të kenë ndaluar makinat me naftë dhe deri në vitin 2030 – të gjitha makinat me gaz.

8. India do të kalojë tërësisht në makinat elektrike deri në vitin 2024

Deri kohët e fundit, ecja dhe të bërit pazar në një rrugë të zënë në Chennai nënkuptonte se duhej të shmangeshin shumë makina. Por tani, ky rreth është kthyer në një shesh këmbësorësh. Ndërtimi i tij pritet të përfundojë në vitin 2019. Gjithashtu, qeveria indiane tha se deri në vitin 2030, të gjitha makinat duhet të jenë elektrike, përcjell Telegrafi.

9. Kopenhaga po krijon një autostradë të biçikletave

Sot, më shumë se 50% e popullsisë së Kopenhagës ngasin biçikletat e tyre për të shkuar në punë. Programi danez që po përqendrohet në krijimin e më shumë zonave për këmbësorë filloi në vitet 1960 dhe sot kryeqyteti i Danimarkës tashmë ka mbi 200 kilometra korsi për biçikleta dhe një nga përqindjet më të ulëta të pronarëve të makinave në Evropë. Hapi i fundit i projektit të tyre është krijimi i një autostrade për biçikleta. Rruga e parë e planifikuar ishte hapur në vitin 2014, dhe 11 të tjera u përfunduan në vitin 2018. Ata gjithashtu po planifikojnë ta bëjnë qytetin ”carbon-neutral” deri në vitin 2025.

10. Berlini po ndërton një autostradë biçikletash që nuk është pjesë e rrugëve të makinave

Në vitin 2017, Departamenti i Mjedisit, Transportit dhe Mbrojtjes së Klimës në Berlin kreu një studim i cili përfundimisht çoi në një rikonstruksion të plotë të 12 autostradave në autostrada për biçikleta. Kjo ishte një nga përpjekjet e para të qytetit për të bërë udhëtimin në qytet sa më të sigurt. Qëllimi kryesor i qeverisë është rritja e numrit të çiklistëve deri në 2.4 milionë deri në vitin 2025.

11. Gjeorgjia tërësisht heq dorë nga prodhimi dhe përdorimi i plastikës.

Në prill të vitit 2019, Ministria e Mjedisit dhe Departamenti i Bujqësisë në vendin e Gjeorgjisë kanë ndaluar prodhimin, përdorimin dhe importin e qeseve plastike. Ata sugjerojnë përdorimin e çantave të biodegradueshme që degradohen në një kohë shumë më të shkurtër dhe nuk bëjnë më pak dëm. Nëse dikush shkel ligjin, zbatimi i ligjit do të japë një paralajmërim në fillim. Dhe nëse prodhuesit vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë, ata do të duhet të paguajnë gjobën e parë prej 185 dollarë, dhe tjetra do të jetë 370 dollarë.

Dhe nëse këto qytete kanë ndërmarrë masa të tilla, çfarë jeni ju duke bërë për ët mbrojtur mjedisin? Apo ndoshta, sipas jush, cila do të ishte mënyra më e përshtatshme për qytetin ku jetoni ju?