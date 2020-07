Epidemiolog prof. Doktor Branislav Tiodoroviq tha sot në mëngjes në TV Pink se ishte i shqetësuar që situata në Niç aktualisht ishte e pasigurt dhe theksoi se problemi më i madh dhe rreziku i mundshëm ishte dalja natën, pra një numër i madh i të rinjve që nuk i përmbahen masave epidemiologjike gjatë daljeve të tyre.

– Kjo situatë duhet të vihet në dyshim, a është Nishi i qetë nëse ndodhin situata rreth tij.

Në Vranjë, kemi një situatë shumë të pafavorshme, me kalimin në të jashtëzakonshme. Sistemi shëndetësor në Vranjë po e lufton atë me sukses, por është i mbushur me pacient. Kemi 182 me pneumoni, që është një numër i tmerrshëm. Leskoci është nën kontroll, por ka një rritje të vogël. Në tërësi, Serbia Juglindore, si dhe e gjithë Serbia, ka një situatë që ndryshon nga dita në ditë – tha Dr Tiodorović.