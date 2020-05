Në Serbi nga dita e hënë, 4 maj do të filloj testimi masiv nga Corona virusi.

Sipas shifrave që po japin epidemiologët në Serbi, gjatë studimit të parë do të testohen 7,000 familje, ose 17,000 qytetarë.

Askush nuk do të testohet nëse nuk dëshiron, gjithçka do të kryhet vullnetarisht, dhe kjo do të tregojë se sa njerëz që nuk e dinë, kanë qenë pa simptoma ose pa diagnozë, por e kanë kaluar Corona virusin./presheva.com/