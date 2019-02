Ankesat për mos rrespektim të dygjuhësisë në organet shtetërore në komunën e Bujanocit nuk kanë rrshtur asnjëherë por arsyetimi i organeve lokale gjithnjë ka qenë, se kjo mvaret nga organet qëndrore dhe këtu ata janë të pafuqishëm.

Qka po ndodhë me institucionet lokale, ku pushteti lokal dhe subjektet politike qeverisëse janë mëse të fuqishme që dygjuhësia të rrespektohet të paktën aty ku fjala e tyre edhe më tej besohet të jetë e vlefshme.

Kryetari i APN-së dega në Bujanoc, ka reaguar ashpër në drejtim të mos rrepsketimit të dygjuhësisë në Shtëpinë e shëndetit në Bujanoc, ku pjesa dërmuese e pacientëve janë shqiptarë dhe shumica nuk e kuptojnë gjuhën serbe. Pajaziti nëpërmjet rrjetit të tij social, ka shkruar se, “të gjithë ata që nuk e dinë gjuhën Serbe dhe i duhet t’i lexojnë udhëzimet në Shtëpinë e Shëndetit në Bujanoc, është mirë që të marrin me vete nga një përkthyes. P.S. ndoshta pushteti multietnik në Bujanoc është duke punuar për “bashkim”, e këto janë punë të vogla për ata!” ka shkruar Pajaziti.

Presheva.com ka mësuar se, Ambulanta në fshatin Tërrnoc, një periudhë të gjatë është duke funksionuar me kaldajë të ngrohjes qëndrore në defekt, ku punonjësit në periudhë Dimri kohën më të madhe punojnë pa ngrohje dhe ditën e hënë kaldaja ka dalë plotësisht jasht fuksionit. Sipas një punonjësi të Shtëpisë së shëndetit, drejtoresha, punonjësit e Ambulantës në Tërrnoc i ka kërcënuar se, nëse dhezin ngrohje elektrike rrymën do të duhet ta paguajnë nga xhepi i tyre, ndërsa ishte në dijeni të plotë për defektin e kaldajës. Lidhur me këtë Pajaziti i ka thënë presheva.com se, “nuk është hera e parë që Ambulanta në Tërrnoc ka problem të natyrave të ndryshme, shpesh ka ndodhur që përskaj mjekëve shqiptarë në një vendbanim etnikisht të pastërt me shqiptarë të shërbimet mjekësore ti kryejnë mjekët serb që nuk e dijnë asnjë fjalë në gjuhën shqipe, në një vendbanim me rreth 10 mijë banorë Ambulanta shpesh ka punuar vetëm në një ndrrim, reparti i pediatrisë me javë të tëra nuk ka funksionuar dhe fëmijët është dashur të barten për kontrolla në Bujanoc, kështu që nuk më habit fakti se drejtoresha nuk “lodhet” as për kaldajën, po fal zotit temperaturat po mbretërojnë në favor të stafit mjekësorë dhe pacientëve se për ndryshe e kishin mbyllur edhe Ambulantën” ka thënë Pajaziti. Sipa sburimeve brenda ambulantës kaldaja në defekt është rreth dy muaj dhe mirëmbajtësi i kaldajës me shum vështirësi e ka mbajtur deri më tani duke improvizuar mënyra të ndryshme me të vetmin qëllim që Ambulanta të jetë në funksion në këtë periudhë dimri, por të hënën ishte e pamundur sepse defekti ishte i pariparueshëm./presheva.com/