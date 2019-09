Nenad Rashiq nga koalicioni Sloboda (Liria) e ka quajtur fatal një ndryshim të mundshëm të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë për serbët që jetojnë në veri dhe jug të Ibrit.

“Sa i përket korrigjimit të mundshëm të kufijve ne jemi në mënyrë gjenerative kundër ndryshimit të kufijve. Çdo ndryshim i kufijve për serbët e jugut do të krijohet shpërngulje masive”.

“Edhe serbët e veriut nuk do të kenë fatin më të mirë sepse ata do të jenë në ndonjë kënd që do t’i harrojë edhe Zoti dhe jo vetëm njeriu. Kjo është sikur Kurushmlia, që është një rajon pasiv i Serbisë dhe nuk do të ketë asnjë zhvillim ekonomik”.

“Pra për të gjitha këto ne jemi kategorik kundër çdo ndryshimi të kufijve. Jemi të prerë kundër kësaj dhe secili qytetar normal, sidomos ata të jugut absolutisht janë kundër ndryshimit të kufirit sepse do të jetë fatale për ne”.

“Po të ishte lehtë të merremi vesh në Ballkan nuk do të kishim këtë histori që kemi. Çfarëdo çrregullim i kufijve do të shprehej edhe në Bosnjë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut prandaj mendoj se kjo ide është dhe duhet të ishte temë e përfunduar”.