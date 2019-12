Nëndega e Altërnativës për Ndryshim në qytetin e Bujanocit sot ka mbajtur takim joformal me aktivistët e kësaj nëndege të cilët tashmë maksimalisht janë të angazhuar dhe fokusuar për ndryshime dhe për një të ardhme më të mirë për qytetarët e komunës së Bujanocit.

Në rrjetin social të këtij subjekti politik thuhet: “Nëndega e APN-së në Bujanoc, sot mbajti takim joformal me një pjesë të aktivistëve.

Nga të pranishmit u diskutua për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë dhe njëherit u dhanë shumë propozime të cilat ofrojnë zgjidhje për qytetarët e komunës sonë.

Takimin e sontëm e hapi kryetari i nëndegës Arsim Asllani, i cili i falemnderoi anëtarët e nëndegës për prezencën dhe vigjilencën e treguar që nga themelimi i Alternativës për Ndryshim.

I pranishëm në këtë takim ishte edhe kryetari i APN-së në Bujanoc Arbër Pajaziti, i cili i njoftoi aktivistët me zhvillimet e fundit politike në vend.

Alternativa për Ndryshim, ditëve në vijim do të mbajë takime edhe me nëndegët tjera si dhe me qytatrë dhe grupe tjera formale dhe joformale. Ndryshimi Nuk Ndalet”, shkruan në faqen zyrtare të APN-së në komunën e Bujnaocit./presheva.com/