Profesori Tiodoroviq paralajmëroi në shtator se një nëntor i vështirë na pret, dhe siç shton ai në një intervistë për "Blic", përcjell presheva.com do të jetë e vështirë për ne gjithashtu në dhjetor. Siç thotë ai, tani është shumë e rëndësishme që të gjithë të thërrasin ndërgjegjen e tyre dhe të veprojnë me përgjegjësi, siç bëjnë 80 përqind e njerëzve që respektojnë masat.

– Qysh në shtator thashë atë që na pret në nëntor, duke llogaritur që njerëzit do të kuptojnë seriozitetin e situatës. Një muaj më parë, unë paralajmërova se pikat kryesore të nxehta janë klubet e natës në kryeqytet, pasi shpjegova se gjëja më e rëndësishme është të kontrollojmë se si zbatohen masat, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. Duhet të them se çdo bashkësi lokale mund të veprojë në përputhje me situatën epidemiologjike dhe të forcojë masat. Për shembull, pavarësisht se çfarë mund të ndikojë në hotelieri, turizëm dhe të ngjashme, ne duhet të kufizojmë punën e objekteve hotelierike nga 23 në 21 pas dite, ose 8 pasdite, sa më shpejt të jetë e mundur, dhe çdo bashkësi lokale mund ta bëjë këtë. Në këtë moment, situata më e vështirë është në Beograd, pastaj në Novi Sad, Kragujevac, Valjevo, Sabac, Loznica, Pancevo, këto janë qytete që po shënojnë një rritje të madhe dhe ngadalë po zbret në jug dhe juglindje – thotë profesori Tiodoroviç për "Blic".