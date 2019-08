Koliti është një sëmundje e lidhur me inflamacionin e zorrës së trashë, e shkaktuar nga disa faktorë

Nëse vuani nga koliti, e dini mirë që shoqërohet me simptoma të ndryshme si: ënjtja, kapsllëku ose diarreja si dhe dhimbje barku pas vakteve.

Në fakt, shumë njerëz kanë tendencë ta ngatërrojnë atë me diarrenë, duke qenë një nga simptomat kryesore të problemit. Duke qenë një çrregullim i përsëritur, i karakterizuar nga periudha të dhimbjes dhe periudha të stazës, prandaj është shumë e rëndësishme të njihni ushqimet që mund të përkeqësojnë simptomat e tij.

Prandaj, le të ndalemi tek 8 kategoritë kryesore të këtyre ushqimeve: nëse vuani nga koliti do të bënit mirë të ulnit konsumin e tyre.

Ushqimet e skuqura dhe të yndyrshme: Ushqimet e skuqura dhe ato që përmbajnë sasi të larta të yndyrës përkeqësojnë simptomat e kolitit sepse vështirësojnë tretjen dhe rrisin inflamacionin. Konsumi i tepërt i ushqimeve të skuqura rrit spazmat e zorrëve dhe episodet e dhimbjes e diarresë.

Drithërat dhe farat me kokrra të mëdha: Megjithëse konsumi i fibrave rekomandohet gjithmonë për një tretje të mirë, nëse vuani nga koliti duhet të shmangni fibrat nga ushqime të tilla si drithërat dhe farat me kokrra të mëdha. Ato rrisin prodhimin e gazrave të zorrëve, rrjedhimisht edhe rrezikun e fryrjes dhe dhimbjes së barkut.

Kafenë dhe çajin: Në rastin e kolitit duhet të evitoni sa më shumë pijet me kafeinë, mes të cilave edhe çajin e kafenë. Konsumi i rregullt i çajit dhe kafesë mund të rrisë shpeshtësinë dhe intensitetin e dhimbjes së kolitit dhe acarimin e zorrës së trashë. Për më tepër, kafeina ka tendencë të grumbullohet në trup, duke ndikuar në sistemin e eliminimit të toksinave.

Qumështin dhe nënproduktet e tij: Qumështi dhe nënproduktet e tij janë numër një për personat që përballen me këtë shqetësim. Bulmeti duhet eliminuar jo vetëm për shkak të yndyrave të larta, por edhe prezencës së laktozës. Edhe pse jo të gjithë janë intolerantë ndaj saj, është një ide e mirë të reduktoni konsumin e bulmetit.

Sallamrat: Sallamrat përmbajnë shumë yndyra, por edhe kripë e substanca artificiale që rrisin inflamacionin e zorrëve. Konsumimi i tyre i rregullt shkakton vështirësi në tretje dhe rrit praninë e toksinave në zorrë. Për më tepër, ato rrisin rrezikun për t’u prekur nga mbipesha dhe sëmundjet e tjera inflamatore.

Margarinën: Margarina dhe gjalpi janë ushqime që nuk duhet të përfshihen në dietën tuaj nëse vuani nga koliti, shkruan Living. Përmbajnë shumë yndyra transgjenike dhe vajra të hidrogjenizua që përkeqësojnë inflamacionin e zorrëve. Gjithashtu stimulojnë prodhimin e substancave kimike që rrisin perceptimin e dhimbjes.

Miellin e rafinuar: Miellrat e rafinuara janë ushqime inflamatore që mund të përkeqësojnë shumë simptomat e atyre që vuajnë nga problemet me zorrët. Ato i nënshtrohen një përpunimi gjatë të cilit humbasin një numër të madh të elementeve ushqyese. Për pasojë, tretja e tyre është më e vështirë; tek disa njerëz ato gjithashtu shkaktojnë reaksione alergjike. Gjëja më shqetësuese është se janë të pranishme në shumë ushqime të përditshme dhe për pasojë, shmangia e tyre plotësisht, është e vështirë.

Pijet me gaz dhe ato alkoolike: Pijet alkoolike dhe ato me gaz irritojnë së tepërmi sistemin e tretjes. Përmbajtja e lartë e sheqernave, përveç dyoksidit të karbonit dhe ngjyruesve, rrit aciditetin dhe inflamacionin. Janë përgjegjëse për simptoma si gazrat e zorrëve, dhimbjen e barkut dhe diarrenë. Si përfundim, për të mbajtur nën kontroll simptomat e kolitit, do të ishte mirë të kufizonit në maksimum konsumin e këtyre 8 kategorive të ushqimeve.