Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës e Republikës së Kosovës i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare, në veçanti Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të bindin Beogradin zyrtar për të ndalë fabrikimin e akuzave, maltretimet dhe arrestimet e pabazuara, me të cilat në vazhdimësi përballën shtetasit e Republikës së Kosovës, gjatë udhëtimit nëpër territorin e Republikës së Serbisë.

Shkas për këtë deklaratë, është vazhdimi i paraburgimit nga autoritetet serbe për shtetasin kosovar, Nezir Mehmetaj, i cili u arrestua nga policia serbe më 4 janar, në pikën kufitare në Merdare, derisa po kthehej nga Zvicra në Kosovë, me pretekstin se dyshohet për krime lufte.

Në njoftimin për media thuhet se Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Beograd është përpjekur për të siguruar lirimin e Mehmetajt, familja e të cilit ka angazhuar një avokat lokal, mirëpo në vend të lirimit, Prokuroria serbe ia ka zgjatur paraburgimin.

“Drejtësia serbe e ka të pamundur të tregohet e paanshme ndaj shtetasve të Republikës së Kosovës”, thuhet në reagimin e MPJD-së.

Siç bëhet e ditur Mehmetaj vizitohet në baza javore nga Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Beograd.

“Po ashtu, pas njoftimit nga Zyra Ndërlidhëse, Zyra e Përfaqësuesit të Lartë për Politikë të Jashtme të BE-së ka bërë të ditur se është duke ndjekur nga afër rastin në fjalë. Kjo praktikë e autoriteteve serbe është në kundërshtim edhe me Marrëveshjen e Brukselit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës e Republikës së Kosovës do të mbetet e angazhuar në mënyrë aktive për të siguruar lirimin e Mehmetajt dhe kthimin e tij në familje. Serbia duhet, të ndalojë me përndjekjet dhe arrestimet politike të shtetasve të Kosovës, të respektojë të drejtat elementare të njeriut, njëra prej të cilave është edhe e drejta e lëvizjes së lirë”, thuhet më tej në njoftimin e MPJD-së.