Sistemi i mbyllur i pagesave në autostradë nga 1 dhjetori do të funksionojë nga Beogradi në Preshevë (krahu jugor i Korridorit 10) dhe nga Beogradi deri në Dimitrovgrad (krahu lindor i Korridorit 10).

Lidhja “Nish lindje” do të jetë e mbyllur për trafik deri 31 dhjetor të këtij viti.

– Theksojmë që nga 1 dhjetori, pagesat në autostradë të tanishme “Nis” dhe “Doljevac” do të pushojnë së funksionuari, dmth do të ngrihen rampat dhe trafiku do të drejtohet në përputhje me projektin e sinjalizimit të trafikut – sipas Rrugëve të Serbisë./presheva.com/