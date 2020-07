Nga 1 shtatori, çmimi i energjisë elektrike në Serbi me siguri se do të rritet në rangun prej 7.7 në 7.9 përqind, sepse analiza e situatës në industrinë e energjisë elektrike të Serbisë, e cila është bërë me kërkesë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, tregoi se çmimi i prodhimit të energjisë elektrike është më i lartë se i shitjes për familjet dhe klientët e vegjël./presheva.com/