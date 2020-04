Javën e ardhshme do të fillojnë përgatitjet për lehtësimin e masave të kufizimit të lëvizjes dhe kthimit të jetës në normalitet.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe tha se “po përgatitemi edhe për këtë periudhë, por shpresoj që sipas parashikimeve diku në fund të muajit prill do të arrijë kulmi, dhe gradualisht jeta të kthehet në normalitet”.

“Dua të dërgoj një mesazh të qartë se nuk mund aq lehtë procesi i punës dhe i jetës të kthehet në normalitet me të njëjtin intensitet duke marrë parasysh përvojën e disa vendeve dhe paralajmërimet se ka rrezik për pik të dytë. Në këtë drejtim nga java e ardhshme nisim me komunikimin intensiv me përfaqësues të odave ekonomike, të cilëve nga Komisioni për Sëmundje Infektive do t’u jepet udhëzime operatorëve ekonomikë, kapaciteteve prodhuese, restoranteve se si duhet ta organizojnë procesin e tyre të punës”, tha Filipçe.

Ai tha se masat do të lehtësohen gradualisht që të mos rritet numri i pacientëve menjëherë. Filipçe ju bëri apel qytetarëve t’i respektojnë masat.

“Është periudhë e vështirë, koha është e mirë dhe jemi mësuar të jemi jashtë por duhet të durojmë, të respektojmë ndalesat”, tha mes tjerash Filipçe duke shtuar se sa më shumë respektojmë masat dhe rekomandimet aq më shpejt do ta parandalojmë përhapjen e coronavirusit.