Kur mendojmë për të famshmit si Leonardo DiCaprio dhe Matt Damon, jemi të lumtur që ata janë bërë të suksesshëm.

Këta njerëz jo vetëm që gëzojnë famë dhe para, por ata gjithashtu e kuptojnë rëndësinë e tyre në këtë fjalë. Të kesh një zemër të madhe është diçka që mund të përdorin për të ndryshuar jetën e dikujt për të mirë dhe ata janë një shembull i kësaj.

Ne në Bright Side u frymëzuam nga këta të famshëm dhe do të donim të ndajmë me ju tregimet e tyre për të na ndihmuar të gjithëve të kujtojmë se dashuria dhe kujdesi janë kudo.

1. Leonardo DiCaprio dhe misioni i tij për të mbrojtur vendet e ‘egra’ në botë

Leonardo DiCaprio nuk është vetëm një aktor, por ai është gjithashtu një ambientalist dhe filantrop i shkëlqyeshëm.

Në 1998, ai krijoi një fondacion kushtuar sigurimit të një të ardhme të qëndrueshme dhe të lumtur për planetin tonë.

Nën udhëheqjen e tij, u themeluan 200 projekte, u mbështetën 132 organizata të ndryshme dhe ndihmoi 50 vende.

Aktori konfirmon se ai ka arritur shumë gjëra dhe se lumturia nuk ka të bëjë me arritjen e një pasurie të madhe ose suksesi, por të kontribuojë në një farë mënyre në botën përreth jush. Dhe DiCaprio vërteton se fjalët e tij janë të vërteta përmes veprimeve të tij.

Matt Damon dhe fondacioni Afrika H20

Ne e duam Matt Damon për buzëqeshjen e tij, që i ngjason me zemrën e tij të këndshme. Puna e tij humanitare është shumë e lavdërueshme dhe Fondacioni H2O që ai themeloi e dëshmon këtë. Ai është gjithashtu një ambasador për organizata të tjera jofitimprurëse, i cili përfshin përmirësimin e jetës së fëmijëve në të gjithë botën. Deri më tani, Damon ka ndihmuar 16 milionë njerëz.

Këto projekte bamirësie e bëjnë atë të lumtur. “Kurrë nuk do të arrish atje me filantropi vetëm. Duhet të sjellësh para të vërteta”, tha aktori.

3. Pharrell Williams – ‘Nga njëra dorë tek tjetra’

Pharrell Williams është një tjetër personazh i famshëm që bën një punë të shkëlqyeshme për të ndryshuar “botën e fëmijëve në një kohë duke u siguruar atyre mjete dhe burime për të përmbushur potencialin e tyre unik”. Fondacioni i tij, “Nga një dorë në tjetrën”, jep mësime dhe aktivitete për fëmijët. Kjo tingëllon si një vendim i mençur sepse ata janë e ardhmja jonë!

4. Emma Watson dhe kampanja e saj “HeForShe”

Emma Watson pranon me mirëkuptim se “jo të gjitha grave u janë lejuar të drejtat e njëjta që unë kam”. ‘Edhe në moshën e saj të re, Watson kuptoi se lufta për të drejtat e grave nuk ka asgjë të përbashkët me urrejtjen ndaj meshkujve. Ajo thotë se nëse t’i urren dikë, kjo nuk është një zgjidhje. Aktorja thjesht i ndihmon të tjerët të bëjnë jetën e tyre më të mirë me fushatën e saj, HeForShe.

5. Justin Bieber dhe donacionet e tij të vazhdueshme

‘Believe Charity Drive’ filloi me publikimin e albumit të Justin Bieber, ‘Under the Mistletoe’. Këngëtari inkurajon fansat e tij që të ndihmojnë njerëzit në nevojë, të jetojnë me mend dhe të kontribuojnë kohën e tyre për kauza të denja. Jo shumë kohë më parë, në shkurt të vitit 2020, Bieber dhuroi 200,000 dollarë për strehëzat e grave.

Bieber shpjegoi, “Me ndihmën tuaj, ne mund të bëjmë një ndryshim … kurrë mos thuaj kurrë. Sipas këngëtarit, secili nga ne mund të kontribuojë për një të ardhme më të mirë.

6. Ashton Kutcher dhe misioni i tij i mbrojtjes së fëmijëve

Organizata ‘Thorn’ lindi në 2012 nga Ashton Kutcher dhe Demi Moore bazuar në ndjenjën se “fëmijët meritojnë të kenë mendjet më të mira dhe më të ndritshme duke i mbrojtur ata”. Kjo është një organizatë jofitimprurëse. Së bashku me TED, ata dhuruan 280 milionë dollarë në vitin 2019.

7. Selena Gomez dhe aktivitetet filantropike të saj

Selena Gomez ka ndërtuar një karrierë të shkëlqyeshme dhe është bërë një femër model për shumë vajza. Por kjo nuk ndodhi thjesht për shkak të talentit të saj – kjo ishte për shkak të llojit të saj, zemër të hapur. Ajo është një filantrope e shkëlqyer. Gomez mblodhi mbi 700,000 dollarë për bamirësi në vitin 2008, mbajti disa koncerte përfitimi për të dhuruar para, dhe mori pjesë në Tap Project të UNICEF.

8. Daniel Radcliffe, ndihma për të tjerët

Ne e njohim Daniel Radcliffe si aktor dhe producent, por përveç kësaj, ai është gjithashtu një humanist. Radcliffe ka mbështetur bamirësi të ndryshme dhe inkurajon fansat e tij të dhurojnë gjithashtu. Dikur bëri një njoftim të madh se ai dhe Emma Watson dhuruan xhinse të përdorura për një iniciativë refugjatësh.

9. Alicia Keys dhe misioni i saj vullnetar

Alicia Keys është një avokate e madhe për ta bërë botën një vend më të mirë. Pasi vizitoi fëmijë nga shumë vende afrikane, Keys lëshoi një dokumentar të titulluar, ‘Alicia in Africa: Journey to the Motherland’. Ajo po ashtu është një bashkëthemeluese që ofron ilaçe për familjet me HIV dhe SIDA në Afrikë.

Për më tepër, kjo zonjë e bukur është vullnetare për shumë projekte. Ajo është e shpejtë për të ndihmuar të tjerët dhe nuk kërkon asgjë në këmbim.

10. Cristiano Ronaldo dhe një platformë globale si një forcë për të mirë

Cristiano Ronaldo është një njeri bujar. Ai vazhdimisht dhuron për bamirësi dhe organizata të ndryshme si ‘Save the Children’. Ronaldo dha 100,000£ në spitalin në Madeira që shpëtoi jetën e nënës së tij nga kanceri, në mënyrë që ata të mund të ndërtojnë një qendër të kancerit në ishull.

11. Kristen Stewart dhe 500,000 dollarë për bamirësi

Para disa kohësh pati një diskutim të madh për mënyrën sesi Kristen Stewart dhuroi 500,000 dollarë për bamirësi. Të gjitha paratë shkuan për viktimat e uraganit Sandy. Për më tepër, ajo ka ndihmuar organizatat e tjera si ‘Kryqi i Kuq’ dhe ‘Oxfam’.

12. George Clooney dhe përpjekjet e tij për t’i dhënë fund varfërisë globale

Aktivist, humanitar – dhe një burrë i pashëm! Emri i tij është George Clooney. Me një vlerë neto prej 239 milionë dollarësh, ai ndihmon në luftën kundër varfërisë globale. Ky aktor i bën të gjitha këto përmes donacioneve dhe organizatave të vetë-bëra. Gjithnjë e më shumë, ai po bëhet i njohur për punën e tij bamirëse. Ne jemi të lumtur që kemi një njeri kaq të mrekullueshëm në këtë botë që përdor famën e tij për mirë.